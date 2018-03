Čáslavi se vylidňování netýká, lidé tu chtějí byty

Čáslav – Nedostatek městských bytů, které by lidem umožnily slušné bydlení za rozumné peníze, má Čáslav zdá se vyřešený.

Vedení města reagovalo na veřejnou anketu, kterou vyhlásilo loni na podzim. V té se prostřednictvím městských internetových stránek dotazovalo, zda-li mají obyvatelé zájem o koupi bytu do osobního vlastnictví. Protože z ankety jasně vyplynulo, že zájem Čáslavanů o vlastní bydlení je veliký, vedení města se rozhodlo, že bude stavět.



Nových dvacet osm bytů vyroste v areálu bývalých kasáren Prokopa Holého, kde už několik bytových domů stojí.

„Převzali jsme jakousi úlohu developera s tím rozdílem, že my do ceny bytů promítneme čistě jen náklady,“ řekl starosta Čáslavi Jaromír Strnad.



Podle něj ale dvacet osm nových bytů není konečných. „Je to jen první fáze, ve které postavíme dva bytové domy. Pokud bude mezi místními zájem o další bydlení, máme v plánu postavit ještě další dva,“ řekl Strnad s tím, že je to jeden ze způsobů, jak ve městě udržet mladé lidi a rodiny s dětmi.



Podle statistik se to Čáslavi daří. V regionu je jediným městem, kde počet obyvatel trvale stoupá. Čáslav tak jde rovněž proti celorepublikovému proudu vylidňování malých měst a obcí.



„Dáváme lidem možnost bydlení, to je jedna z priorit,“ doplnil čáslavský starosta Strnad.

Stavět by se v Čáslavi mělo začít co nevidět. Pokud vše půjde podle plánu, tak na začátku příštího roku. Projektová dokumentace by měla být hotová v září. Bývalý vojenský areál se na obytnou zónu postupně proměňuje od roku 2008, přičemž první byty zde byly do užívání předány o dva roky později.



Ostatní města na okrese na tom ale zdaleka tak dobře nejsou a se stavbou městských bytů v nejbližší době nepočítají. To ovšem neznamená, že se v lokalitách těchto měst nestaví, jen úloha leží na bedrech soukromých investorů.



V Kutné Hoře se už několik let staví kolonie rodinných domů v Třešňovce, kde developer připravuje i prodej pozemků. Město plánovalo zrekonstruovat byty v bývalém Tellerově cukrovaru, k tomu ale nedošlo. Také tady převzal iniciativu soukromý investor, který Tellerův cukrovar letos za pět milionů korun od města koupil a má v plánu v objektu vybudovat nadstandardní byty.

O stavbě bytů se spekuluje také v Uhlířských Janovicích. Dvacet čtyři nových bytů by podle informací Deníku mělo vyrůst ve stávajícím tanečním sále Kooperativy, který se jeho vlastník rozhodl prodat, s městem se však prozatím na koupi nedohodl a ve hře je další zájemce.



Výstavbu nových bytů neplánují ani ve Zruči nad Sázavou, výrazné revitalizace se ale dočká zdejší sídliště Sad Míru. Záměr počítá s novými parkovacími plochami, chodníky, veřejným osvětlením, ale také dětským hřištěm či odvodněním komunikací.