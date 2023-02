Čáslav pořídí polopodzemní kontejnery. Přednost dostanou sídliště

Dvanáct polopodzemních kontejnerů na směsný i tříděný odpad by mělo do dvou let vzniknout na území Čáslavi. Stát by měly zhruba 17 milionů korun a město už má v tuto chvíli na jejich výstavbu stavební povolení a navíc i příslib dotace ve výši 11,6 milionů korun.

V Čáslavi vzniknou polopodzemní kontejnery na odpad. | Foto: Město Čáslav

Podle starosty města Jaromíra Strnada budou kontejnery umístěny v lokalitách, kde žije větší množství lidí, tedy zejména u velkých sídlišť. Kontejnery mají oproti těm klasickým pětkrát větší kapacitu, protože jejich obrovské nádoby jsou částečně umístěné v zemi. Šetří tak místo, které se pak zejména v hustě obydlených čtvrtích využije pro parkování nebo zeleň. „Je to moderní zařízení, navíc s mnohem snadnější obsluhou,“ uvedl starosta Strnad s tím, že vzhledem k objemu nádob se sníží i četnost jejich vývozu. Kaplička stojí uprostřed staveniště. Určitě nezanikne, slibuje stavař Polopodzemní kontejnery jsou navíc estetičtější než ty běžné, které jsou často vzhledem k nízké kapacitě přeplněné, a tak i jejich okolí je lépe udržované. Většina výrobců navíc slibuje, že nezapáchají. „Teplota pod zemí je velmi stabilní a ve většině států mnohem nižší než teplota nad zemí. To snižuje tvorbu procesů, díky nimž odpad začíná páchnout,“ uvádí například na webových stránkách firma Ktech, která se prodejem a pronájmem kontejnerů zabývá. Víc lokalit než kontejnerů Kontejnery se mají ve městě objevit do dvou let a má jich být celkem dvanáct, podle vedoucí odboru investic Petry Tůmové má ale město vytipovaných celkem šestnáct lokalit pro jejich umístění. „Realizace ve zbylých čtyřech lokalitách je ale zatím v řešení,“ upřesnila a dodala, že ve chvíli, kdy bude mít radnice potvrzené státní peníze, může začít vybírat firmu, která projekt uskuteční. V jakém pořadí se budou kontejnery instalovat, je už dané, přednost dostanou právě sídliště, kde bydlí pohromadě nejvíce lidí. Šestnáct vytipovaných lokalit pro polopodzemní kontejnery

ul. Těsnohlídkova (před MŠ)

ul. Masarykova - ostrý roh

ul. Žitenická

ul. Těsnohlídkova 2

ul. Jeníkovská - u hřiště

ul. Pražská

ul. Bojovníků za svobodu (u MŠ)

ul. Filipovská

ul. Čeplova

ul. 28. října

ul. Jeníkovská

Koželuhy

ul. Ludmily Formanové

ul. Jahodová

ul. Břízová

ul. Ke Koupališti

