/VIDEO, FOTOGALERIE/ Asi sto padesát lidí se sešlo ve čtvrtek 13. dubna na čáslavském náměstí Jana Žižky z Trocnova, aby, jak sami uvedli, oslavili rozhodnutí městských zastupitelů schválit záměr odpadové společnosti AVE. Ta má v plánu rozšířit skládku nebezpečného odpadu a postupně navýšit její kapacitu o dva miliony kubíků.

Happening k oslavě rozšíření čáslavské skládky na náměstí Jana Žižky z Trocnova | Video: Deník/Jana Adamová

„Bylo mi po rozhodnutí zastupitelstva líto, že by takto významná událost zůstala bez povšimnutí části obyvatel v Čáslavi. Je to velkolepé rozhodnutí, které bude mít trvalý a nevratný přesah i do dalších generací a jednou si o tom děti budou vyprávět a prožívat toto rozhodnutí všemi smysly,“ řekla na úvod organizátorka akce Jana Teklová.

Transparenty ani píšťalky nepomohly. AVE může rozšířit skládku. Bude ale platit

Na programu byly kromě úvodní jógy soutěže jako Kolo štěstí nebo Chcete být milionářem. Vše se neslo v duchu korektně nekorektní zábavy, jak označila akci sama organizátorka.