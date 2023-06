/FOTO, VIDEO/ Secesní budova čáslavské sokolovny potřebuje opravu střechy. Dovnitř zatéká i při méně silném dešti a skrze strop pak kape na parkety ve cvičebním sále. Členové čáslavské sokolské organizace proto spustili sbírku Střecha pro Sokol. „Je nutné řešit havarijní stav střechy a ochranu původních podlah,“ zdůrazňují na portále Donio, kde sbírka aktuálně probíhá.

Sokolovna v Čáslavi 19. června 2023 | Video: Deník/Irena Blahníková

Na portálu Donio čáslavští Sokolové avizují, že sbírku, která začala 16. června, založili jako poslední možnost záchrany historické památky. „Čáslavská sokolovna je nádherná secesní budova a její opravy jsou komplikované a nákladné právě s ohledem na památkovou ochranu. Její potřeby však byly z těchto důvodů příliš dlouho opomíjeny a odsouvány. Nyní je na čase tento přístup změnit a havarijní stav částí budovy zvrátit,“ píší Sokolové v průvodní zprávě ke sbírce.

V Plaňanech chtějí opravit sokolovnu, jen rekonstrukce střechy vyjde na milióny

Potřebná oprava byla předběžně odhadnuta na ‪400 tisíc‬ korun. Sokolové však upozorňují, že cena nemusí být finální, protože u historických budov se často objevují nečekané práce navíc. A pokud by by se i tak vybralo více, Sokolové mají plány, jak peníze investovat.

„Pustíme se rádi do dalších nutných oprav, zvelebíme venkovní hřiště a jeho okolí. Možná obnovíme vybavení,“ píší na portále Donio s tím, že kdyby došlo k opačné situaci a potřebná částka by se nevybrala, rozdělí opravu střechy na etapy, přičemž jako první by přišla na řadu havarijní ložiska, kde jsou nutné okamžité zásahy.

Do ukončení sbírky zbývá více než 50 dní a k pondělnímu odpoledni bylo vybráno 25 tisíc korun.