/FOTOGALERIE/ Podojit umělou krávu nebo zvládnout slalom traktorem na čas. Tyto a další disciplíny čekaly na finalisty soutěže Mladý zemědělec, kterou v pátek 24. března vůbec poprvé pořádala střední zemědělská škola v Čáslavi ve spolupráci s firmou ZZN Polabí. Z celkem 350 dětí ze 13 základních škol se do užšího výběru dostalo jen 26 těch, kteří nejlépe zvládli vědomostní test v prvním kole.

Správné odpovědi na bezmála tři desítky otázek z oblasti biologie, pěstování rostlin nebo chovu zvířat poslaly do finále dva nejlepší sedmáky z každé přihlášené základní školy z Kutnohorska, Čáslavska a Havlíčkobrodska.

„Naše škola byla vybraná s tím, že budeme takový pilotní projekt soutěže. My to u nás vyzkoušíme a příští rok už by se soutěžilo v rámci celé republiky,“ vysvětlil ředitel Střední zemědělské školy Jaromír Horníček.

V druhém kole pak na vybrané žáky čekala kromě teorie hlavně praxe. Znalosti z oboru museli prokázat v šesti disciplínách – v překladu slov do angličtiny s doplněním do tajenky, v poznávání rostlin, v dojení na modelu krávy, v odhadování váhy sena nebo vajíčka, v jízdě zručnosti traktorem s instruktorem na čas a ve slalomu s kolečkem s balíky sena.

„Cílem soutěže je samozřejmě popularizace oboru jako takového mezi generací sedmáků, kteří mají možnost naši školu poznat, protože za rok a půl je také čeká rozhodování o budoucím studiu,“ uvedl garant soutěže a učitel praxe Jaroslav Trávníček.

Titul nejlepší zemědělec a tablet jako hlavní cenu k tomu si nakonec odnesl Adam Bleha ze Základní školy Zbraslavice, jehož rodina už po tři generace provozuje u Štipoklas farmu.