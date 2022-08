Jedna z největších ušetřených částek činila celkem 7,5 milionů, a to především díky prodeji pěti bytů, které se nachází v Potoční ulici. Více než deset milionů korun bylo ušetřeno na výdajích, a to zejména na místních komunikacích. Tato úspora byla ale převedena do roku 2017. Hospodaření města Čáslav bylo příznivé i díky vyššímu výběru daní.

Na opravy čáslavských komunikací bylo v prosinci loňského roku schváleno na rok 2017 celkem 7,9 milionu korun, z přebytku hospodaření se může ale tato částka navýšit až na 20 milionů korun.

Kde se bude opravovat?

K opravám jakých ulicí například dojde? V tomto roce by se měla uskutečnit například oprava chodníku v ulici Na Valech, která proběhne v rámci revitalizace zeleně. Počítá se i s opravou komunikací v ulicích Jabloňová, Třešňová a Nad Rezkovcem. Díky dobrému hospodaření v roce 2016 mohou v Čáslavi realizovat i další investiční akce, mezi které patří například vybudování nového workoutového hřiště.

A co by si přáli zlepšit či vybudovat Čáslavští, kdyby měli „v ruce“ 17 milionů korun? „Určitě je třeba opravovat chodníky a komunikace, které nejsou v dobrém stavu,“ uvedla Alžběta Dvořáčková.

Vyrostou ve městě informační tabule?

Podle ní by se mohly v Čáslavi na náměstí vybudovat například interaktivní informační tabule, ve kterých by se mohli lidé dočíst různé informace o Čáslavi. Tomáš Nováček, který ve volném čase rád sportuje, by v Čáslavi téměř nic neměnil. „Jsem hrdý na naše město. Máme sportovní areál Vodranty, zimní stadion,“ uvedl. Tomáš Nováček ocenil, že město Čáslav investuje letos do vystavění workoutového hřiště.

