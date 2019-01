Čáslav – Obyvatelé Čáslavi vstoupili do nového roku s jednou novinkou. Patrně nejvýraznější změnu přináší pro občany zrušení obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a s tím i zrušení poplatku za svoz komunálního odpadu, který činil 550 korun za kalendářní rok.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/archiv

Zrušení poplatku bylo přijato poté, co se druhá zvažovaná varianta dílčí snížení poplatku ukázala v rámci platné legislativy pro rok 2019 jako neprůchozí. „Zrušení poplatku za svoz odpadu je jistě v řadě ohledů diskutabilní a ne každý mu musí být nakloněn. Vedení města ale věří, že toto rozhodnutí neovlivní dosavadní přístup většiny obyvatel města Čáslav k zodpovědnému a ekologickému nakládání s komunálním odpadem, spočívající v jeho třídění za účelem jeho snazší recyklace,“ uvedl tiskový mluvčí města a radní Filip Velímský.

Zastupitelé se na zrušení obecně závažné vyhlášky o místním poplatku za svoz komunálního odpadu shodli na prosincovém zasedání. „Při přípravě změny pak byla konečně brána v potaz i skutečnost, že uvedený krok byl občanům v posledních komunálních volbách přislíben prakticky všemi kandidujícími politickými subjekty,“ doplnil Velímský.

Vzniklý výpadek v příjmech se bude podle mluvčího vedení města v krátkodobém horizontu snažit kompenzovat hledáním rezerv a úspor v rámci městského rozpočtu. „V dlouhodobém kontextu pak dalším jednáním se stávajícím provozovatelem systému sběru o sjednání výhodnějších podmínek pro občany města,“ doplnil Velímský. V rozpočtu města bude vlivem zrušení poplatku za svoz odpadů chybět zhruba 4,7 milionu korun.

Právě chybějící prostředky v rozpočtu, stejně jako obava, že přijatý krok nebude motivovat občany k řádnému chování v oblasti s nakládání s odpady, se staly terčem kritiky. „Předně je třeba zdůraznit, že ačkoliv je našemu rozhodnutí podsouván populistický záměr zalíbit se občanům navzdory ekonomickým dopadům pro rozpočet města, není tomu tak. Všechny volební strany ucházející se o přízeň voličů v komunálních volbách měly záměr zrušit či snížit poplatky za odpady ve svých volebních programech. Splnili jsme svůj předvolební slib občanům a tento poplatek jsme pro rok 2019 zrušili,“ reagoval ve svém vyjádření starosta Čáslavi Vlastislav Málek s tím, že věří, že tento krok nepovede k nezodpovědnému chování při nakládání s odpady.

Zároveň zdůraznil, že pokud jde o rozpočtovou odpovědnost a řešení výpadku na straně příjmů, je tento výpadek předmětem jednání s firmou AVE CZ. „Učiníme vše pro to, abychom tento výpadek nahradili na výdajové straně rozpočtu jednáním s AVE CZ odpadové hospodářství ve věci plateb města v oblasti odpadového hospodářství. Prostor byl vytvořen již přijetím usnesení na mimořádném zasedání zastupitelstva 6. dubna 2018,“ doplnil ve svém vyjádření starosta s tím, že až do nástupu nového vedení do funkcí nepřineslo toto usnesení žádné výsledky. „Zahájili jsme 19. prosince 2018 s místostarostou Martinem Horským s AVE CZ, na němž jsme své představy v tomto směru sdělili protistraně a v jednání budeme pokračovat 9. ledna 2019,“ dodal Málek.

SITUACE KOLEM KALŮ

Radnice zrušení poplatku za svoz komunálního odpadu vnímá i jako formu kompenzace občanům za dosavadní soužití se skládkou, které v poslední době provázel značný neklid vyvolaný kauzou plánované ostravských kalů. Ve věci stále nepadlo konečné rozhodnutí, neboť ještě nebyl podepsán dodatek ke smlouvě. Právě ten byl měl stvrdit, že vymístění kalů z ostravských lagun Ostramo se čáslavské skládce zcela vyhne.