„Na jednání zastupitelstva jsem vedení města informoval o tom, že budu iniciovat vznik petice na podporu požadavku, aby se město snažilo prosadit vedení objízdné trasy mimo Čáslav, zejména pak těžké kamionové dopravy,“ uvedl Havlíček s tím, že předmětem petice je výzva vedení města, aby bylo v této otázce aktivnější.

Radnice ale poukazuje na to, že z uzavírky se stalo především společensko – politické téma s cílem zdiskreditovat vedení jako nekompetentní a neschopné se vzepřít přání investora, kterým je Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

„Právem občanů je se vyjádřit a je povinností radnice na otázky odpovídat. Ať petice vybírá z jednotlivých variant. Ale pokud má být jen výzvou, vyberte variantu, která je nejlepší, bez toho aniž by řekla, která to je, pak je to jen populismus a demagogie,“ uvedl starosta Vlastislav Málek (Čáslav pro všechny) a zdůraznil, že investorem je ŘSD, město tak příliš možností nemělo.

„Jsme přesvědčeni, že varianta, o které se mluví jako o nejlepší, tedy semafory na obchvatu, by vedla k vytváření kolon a řidiči by v obou směrech začali objíždět trasu přes město. V takovém případě by nám ale ŘSD komunikace ve městě neopravilo,“ řekl Málek.