Čáslavská nemocnice vyhlásila veřejnou sbírku na CT přístroj

Čáslav - Městská nemocnice Čáslav vyhlásila veřejnou sbírku na pořízení nového CT přístroje. Lidé do ní mohou přispívat až do konce září, a to buď na sbírkový účet vedený u Komerční banky, nebo hotově v pokladně nemocnice. Příčinou nutnosti pořízení nového CT přístroje je fakt, že stávající CT přístroj je na konci své životnosti a jeho udržení v plném provozu přináší zvýšené náklady a provozní komplikace.

Ilustrační obrázek | Foto: DENÍK/Jan Jelínek

Pořizovací cena nového přístroje se pohybuje kolem 12 milionů korun. Vedení města jakožto zřizovatel nemocnice sice rozhodlo o uvolnění finančních prostředků na pořízení nového CT přístroje z rozpočtu města, přesto se nemocnice rozhodla sbírku vyhlásit. Ta má být spíše projevem solidarity a sounáležitosti občanů Čáslavi a celého mikroregionu Čáslavsko vůči čáslavské nemocnici. „Má být podporou Městské nemocnice Čáslav, zdravotnického zařízení, které v letošním roce oslaví 125 let své existence. Velmi nám záleží na jeho zachování a rozvoji ve prospěch občanů našeho regionu," stojí ve vyjádření nemocnice.

Autor: Hana Kratochvílová