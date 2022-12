Otázku, co bude se sokolovnou, řeší v Čáslavi už pět let, zatím ale bez výsledku. Starosta Sokola Petr Horčička navrhl městu, aby si budovu převedlo na sebe, minulé vedení na to ale nepřistoupilo z finančních důvodů.

„Když jsme si na výměnu oken pozvali památkáře a odborné firmy, částky šly do milionů korun. A to nejsou jen okna. Potřebujeme opravit podlahy, střechu, elektrické rozvody i fasádu budovy,“ vysvětlil Horčička.

Podle starosty města Jaromíra Strnada (ČSSD a nezávislí) by bylo logické, aby se objektu ujal Středočeský kraj. „Sokolovnu nejvíce využívají střední školy a učiliště, jejichž je kraj zřizovatelem. Bylo by to ideální,“ řekl. Ani jednání s krajem ale nebyla dosud úspěšná.

Další možností je pak rozdělení oprav na několik etap a financovat je pomocí státní dotace. Aby ji ale bylo možné získat, musí se vypracovat projektová dokumentace. Sokol už zaplatil ze svého skoro 200 tisíc korun za zaměřovací práce, teď by uvítal pomoc od města.

„Ano, projektová dokumentace je cesta, která by měla následovat a kterou by město mělo podpořit,“ uvedl zastupitel Martin Horský (Čáslav pro všechny) s tím, že budova si to jistě zaslouží.

Sokolovna byla postavená v roce 1911 v secesním slohu podle plánů čáslavského rodáka, stavitele Josefa Skřivánka a o 47 let později byla zapsána do seznamu kulturních památek. Kromě studentů škol ji využívá řada sportovních oddílů a kroužků. Na zdi sokolovny je umístěna pamětní deska zakladatele Sokola Miroslava Tyrše.