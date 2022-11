Vánoční smrk se v Čáslavi rozzáří první adventní neděli. Uskuteční se i trhy

Od 18 hodin městský úřad na neděli 27. listopadu ohlásil program před radnicí. Má se zde uskutečnit první ze série adventních koncertů, které město chce nabídnout po všechny čtyři adventní neděle, a to vždy v šest večer. Na první z nich, tedy poslední víkend v listopadu, je ohlášeno vystoupení Elišky Tomeňukové s žáky základní umělecké školy.

Od 1. prosince až do Štědrého dne se chystá adventní rozsvěcení oken. To není v Čáslavi novinkou – nicméně nové je to, že se tyto akce tentokrát uskuteční ve městě dvě. V minulých dvou letech se takto rozsvěcela radnice, jejíchž osm oken v každém ze tří podlaží umožnilo krásně odpočítávat prosincové dny až do Štědrého dne. Radnici, kde se po komunálních volbách vystřídali politici, se však pořádající spolek Formanova Čáslav rozhodl opustit. Příznivce a posluchače každý den pozve k rozsvěcení okna do jiného zákoutí města.

„Rozhodli jsme se jít blíž k lidem, řekla Deníku za organizátory Lada Bartošová. Připomněla, že občané se mají na co těšit. Díky přípravám, které trvaly čtvrt roku, je na každý den zajištěno nějaké vystoupení, které rozsvícení okna doprovodí. Stejně jako v minulosti, kdy se akce u radnice účastnily desítky zpěváků, kapel, sborů i muzikantů nejen z Čáslavi, ale i širokého okolí. Jednotně vždy od 17 hodin zve Formanova Čáslav návštěvníky i místní lidi k sousedskému setkávání opět, avšak tentokrát pokaždé na jiné adrese; po celém městě.

Různých míst je celkem 24 – a tak se podle Bartošové podaří společně rozsvítit celé město: „Nejen adventními okny, ale i pozitivní energií.“ Obzvlášť upozorňuje na pondělí 5. prosince, kdy se objeví i andělé. Součástí adventního programu je totiž i setkání dětí s Mikulášem, anděly a čerty, a to před všemi čáslavskými kostely. I církve jsou ostatně zapojeny do rozsvěcení oken, která daly k dispozici. A v předvečer Štědrého dne, 23. prosince, dokonce na Otakarově baště zazní společné vánoční poselství čáslavských farářek a faráře za doprovodu trumpetisty Vojtěcha Hylského.

První letošní rozsvěcení okna pořádá Formanova Čáslav 1. prosince na adrese Formanova 555/17; hned naproti známému dubu. Tam zahraje na klavír Václav Mlčoch. Na Štědrý den vpodvečer série hudebních setkání u rozsvícených oken vyvrcholí procházkou na Valech. Organizátoři navíc na setkáních po městě slibují pojízdné teplé občerstvení, zajištěné čáslavským Klubem Gumárna.

Také na radnici se budou okna rozsvěcet, potvrdil Deníku dřívější informace starosta Jaromír Strnad (ČSSD). S tím, že se začne rovněž od 1. prosince. A stejně jako dříve to bude jedno nově rozsvícené okno denně. „Zpívání k tomu bude vždy v neděli,“ upozornil na koncerty před radnicí, které se uskuteční vždy od 18 hodin.

* Nedělní adventní koncerty před radnicí – od 18.00

- 27. listopadu: Eliška Tomeňuková s žáky

- 4. prosince: Petr Táborský

- 11. prosince: Aleš Krincvaj

- 18. prosince: Anna Sviták Jeriová a Filip Jerie



Zdroj: Městský úřad Čáslav

* Adventní okna Formanovy Čáslavi s hudbou – od 17.00

- 1. prosince: Formanova ulice 555 – Václav Mlčoch (klavír)

- 2. prosince: Dusíkovo divadlo – Jorika Maňáková (klavír)

- 3. prosince: Pension U Horských – Formanova Čáslav a její děti

- 4. prosince: evangelický kostel – Monika Drdová (operní zpěv)

- 5. prosince: městská knihovna – Mikuláš, čert a andělé

- 6. prosince: sport-D, pěší zóna – Jana Štolbová a Věra Gregorovičová (zpěv)

- 7. prosince: domov seniorů, Nazaret 94 – Adéla Drahorádová (klavír)

- 8. prosince: dvůr sokolovny – busketýři (pouliční umělci)

- 9. prosince: Přemysla Otakara II. 251 – Abakuk (rodinná kapela)

- 10. prosince: Knihkupectví Chrpa, Gen. Moravce 58 – Bára Hlavinková (zpěv)

- 11. prosince: Husův sbor – Jana Veberová (operní zpěv)

- 12. prosince: Žižkova brána 52/1 - Pavel Šenkapoun (čáslavský písničkář)

- 13. prosince: lékárna U Bašty, pěší zóna – Tomáš Polman (kytara)

- 14. prosince: Café U Seidlů, K. Čermáka 45 – Koleda Band (Jaro Švarz a spol.)

- 15. prosince: Diakonie Českobratrské církve evangelické, Komenského náměstí – Žáci ZUŠ ze třídy Elišky Tomeňukové (zpěv)

- 16. prosince: Městské muzeum – Jiřina Jandová, Vojta Zajac (jazzové duo)

- 17. prosince: Klub Gumárna, Pazderského 2045 – Bazar Band a spol. (čáslavská kapela)

- 18. prosince: katolická fara, Kostelní náměstí 186 – JeToJedno (kutnohorská kapela)

- 19. prosince: Bylinka, Gen. Moravce 56 – Zora Šecová (zpěv)

- 20. prosince: kostel sv. Alžběty, Nazaret – Čáslavská chrámová schola (komorní pěvecký sbor)

- 21. prosince: náměstíčko Svobody, Gen. Moravce 15 – Komorní pěvecký sbor SOŠPg Čáslav pod vedením Jany Vrňákové

- 22. prosince: hotel Grand – žáci ZUŠ ze třídy Petra Táborského (žestě)

- 23. prosince: Otakarova bašta - Vánoční poselství čáslavských farářek a faráře; za doprovodu trumpetisty Vojtěcha Hylského

- 24. prosince: Bašta pro všechny, park Vala – Tiché okénko pro štědrovečerní procházku po Valech



Zdroj: Formanova Čáslav