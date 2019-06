Celá návštěva se nesla v duchu vzpomínek na minulost. Už cestou do Normandie měli studenti možnost poznat místo nejkrvavějších bojů první světové války – Verdun. Následovala návštěva několika hřbitovů, kterých je v Normandii neskutečné množství.

Vzhledem k probíhajícím oslavám tak studenti zažili neobvyklou atmosféru těchto tichých svědků minulosti. Položili květiny k hrobům padlých československých vojáků, kteří jsou pochováni na britském hřbitově v Bayeux. Dále měli možnost navštívit známý hřbitov amerických vojáků v Colleville-sur-Mer a to za velmi výjimečných okolností.

Setkali se zde s několika veterány vylodění spojeneckých vojsk v Normandii. Pro všechny to byl velmi silný emotivní zážitek. Nechyběla ani procházka po pláži Omaha. Pro ucelenost těchto historických událostí bylo téměř nezbytné navštívit také německý hřbitov v Huisnes-sur-Mer. I toto místo je částí historie.

Normandie studentům nabídla i jiný pohled na minulost. Předvedla svou krásu v podobě světoznámé památky Le Mont-Saint-Michel (Hora sv. Michaela), která jim poskytla nádherný výhled na normandské pobřeží. Tato jedinečná gotická krása vystupující z moře všechny nadchla.

Studentům nezůstaly skryty ani její vnitřní klášterní sály a zahrady. Ani prohlídka katedrály v Coutances nebo městečka Sainte-Mère-Église, které se do povědomí veřejnosti vrylo figurínou parašutisty zachycené na věži místního kostela, nenechala nikoho na pochybách, že je zde co obdivovat.

Podobně tomu bylo i v Bayeux, kde v místním muzeu mohli studenti vidět téměř 70 metrů dlouhou tapisérii z 11. století zobrazující normandskou invazi do Anglie.

Po všech historických památkách studenti uvítali návštěvu na farmě chovu ústřic. Chov těchto zvířat je pro našince něčím výjimečným a téměř neznámým. Snad i proto se zájmem naslouchali poutavému výkladu.

Co by ale byla cesta do Francie bez Eiffelovy věže? I tu jsme zvládli! Procházka po Paříži byla nádhernou tečkou za vydařenou návštěvou našich francouzských přátel. Zakončili jsme tak symbolické 25. narozeniny společných výměnných praxí. Věříme, že naše výměny budou i nadále pokračovat a že se můžeme těšit na další společná setkání!

Lucie Lipenská