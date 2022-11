Zdroj: Youtube

Lavička válečných veteránů s pořadovým číslem 106 nese jméno generála Františka Moravce. Podobné se objevují po celé republice, tato připomíná speciálně šéfa československých armádních „špionů“, jehož tým za druhé světové války mimo jiné vysílal z britského exilu parašutisty do okupované vlasti.

Čáslavské základně ji předal Petr Něnička, jenž je autorem projektu Cesta poděkování, úcty a pokory. Přítomna byla i Moravcova praneteř Marta Šenkapounová – a z města Jacksonville na americké Floridě pozdravila účastníky slavnostního aktu i jeho vnučka Anita Moravec Gard. Lavička připomíná Moravce, který byl čáslavským rodákem – a od letošního jara urna s jeho popelem spočívá na čáslavském hřbitově.

OBRAZEM: Potomci generála Františka Moravce navštívili čáslavskou synagogu

Moravec, který zemřel v USA, si přál, aby se jeho ostatky vrátily do rodného města – a splnilo se to po 56 letech. Při příležitosti jejího uložení vnučka Čáslav i osobně navštívila. Odkaz Moravce, který byl jmenován čestným občanem města in memoriam, v Čáslavi připomíná pojmenování hlavní třídy. U křížení ulice Gen. Františka Moravce s ulicí J. Mahena se také chystá vytvoření parčíku s památníkem či sochou.