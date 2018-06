Čáslavské muzeum se pyšní novou expozicí

Střední Čechy – Pařit se v horkém počasí v rozpáleném autobuse není žádný med. Ke své nelibosti se o tom v uplynulých dnech přesvědčila spousta cestujících. Do budoucna se to má lepšit – alespoň v případě linek zařazených do systému Pražské integrované dopravy (PID). Její vozový park by měl omládnout – a jednou z podmínek pro nákup nových vozidel je celovozová klimatizace. Ne tedy pouze na pracovišti řidiče, ale i v „salonu“ (jak dopravci často nazývají prostor pro cestující).