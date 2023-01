Čáslavské vojenské letiště čeká výluka, část gripenů přeletí do Pardubic

ČTK

Od čtvrtka 12. ledna do konce měsíce bude kvůli opravám uzavřeno čáslavské vojenské letiště, část letounů proto bude přesunuta do Pardubic. Armáda slibuje, že bude cvičit pouze v pracovní dny. Na webu 21. základny taktického letectva Čáslav to uvedla její mluvčí Hana Havrdová.

Stíhačka JAS-39 Gripen. | Foto: ČTK