Změny se dotknou linek 782, 784 a 803. Cestující se dočkají především navýšení počtu spojů, jednotného tarifu a další možnosti cestovat do Čáslavi přímo - linkou 784.

Přes Starý Kolín a Svatý Mikuláš do Bernardova pojede i nadále linka 803 ve stejném rozsahu provozu jako nyní. Novinkou bude pouze prodloužení dvou párů spojů ve špičkách pracovních dní do Chvaletic. Jeden spoj ve všední dny dopoledne ve směru Bernardov také nepojede kolem bioplynové stanice ve Svatém Mikuláši, ale přes Nové Dvory.

Z Čáslavi krom části spojů linky 784 pojede ještě dvojice nových linek. Mezi Čáslaví, Chotusicemi a Žehušicemi bude jezdit linka 783 . Jeden pár školních spojů pojede z Žehušic ještě přes Rohozec a Horku do Svobodné Vsi. Linka 783 nahradí dnešní spoj F55 a v provozu bude jen ve všední dny. Z Chotusic tak dojde k významnému rozšíření počtu autobusů do Čáslavi a zlepšení spojení do Kutné Hory přes Žehušice.

Linka 784 se zároveň dočká prodloužení na obou koncích trasy. V Kutné Hoře bude část spojů nově vyrážet již od nemocnice ze zastávky Žižkov, Fučíkova a ze Semtěše bude nově prodloužena přes Dolní a Horní Bučice do Čáslavi.

Linka 782 bude naopak v Kutné Hoře zkrácena, nově budou všechny spoje ukončeny již na autobusovém nádraží a k nemocnici místo nich pojede právě linka 784.

Podrobnosti platné od neděle 12. června naleznete ZDE.