„Po výsledcích parlamentních voleb jsem usoudil, že bych nemohl svůj mandát krajského zastupitele plnit s takovou poctivostí jako doposud. Pro zdravý politický život je sebereflexe klíčovou podmínkou a jsem přesvědčený, že jako předseda hnutí STAN, které má třetí nejsilnější poslanecký klub a vyjednává o nové vládní koalici, nebudu mít už tolik prostoru sloužit mému kraji. Pan Málek má mou důvěru, protože jak jsem ho poznal, je osobou kompetentní s nespočtem zkušeností z komunální úrovně. Takových jako on je na kraji více než potřeba," řekl Vít Rakušan.

Podle výsledků krajských voleb se jako první náhradník na kandidátce STAN stává středočeským zastupitelem na následující tři roky právě starosta Čáslavi Vlastislav Málek, který už na kraji působí jako místopředseda výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch.

Že by kvůli působení v zastupitelstvu nezvládal práci starosty, strach nemá. „Zastupitelstvo kraje má zasedání jednou do měsíce, nemyslím, že by to byla zátěž, která by mě omezila v práci na pozici starosty. Naopak se těším, že mi to přinese nový rozhled,“ uvedl Vlastislav Málek. „To, že nahrazuji Vítka Rakušana je pro mě zvláštní. Jsme si velmi blízko a on se nahradit nedá. Spíše ho střídám, to je asi přesnější termín,“ poznamenal.

Středočeské zastupitelstvo s pětašedesáti členy spravuje kraj, který je samostatným územně samosprávným celkem, v rozsahu stanoveném zákonem. Je jediným z orgánů kraje, jehož členové jsou přímo voleni občany, a to na čtyři roky.