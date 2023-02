Video: Z gripenu do raketoplánu. Čáslavskému pilotovi se splnil dětský sen

Naposledy si to čeští piloti vyzkoušeli v roce 2019, taktéž na švédské střelnici Vidsel. "Musíme to absolvovat, abychom byli bojově použitelní a měli zkušenost s výstřelem rakety, protože přece jen běžné to air-to-air střílení není," podotkl Pavlík. Piloti při výcviku použijí rakety AIM-9 Sidewinder, které mají ve své výzbroji. "Je to tepelně naváděná raketa, která zaměří cíl za dronem.

Návrat čáslavských pilotů z mise v Litvě (září 2022)

To je tažný element, který je dálkově ovládaný. Cíl samotný, na který se vystřeluje raketa, je určitý odrážeč s tepelnou stopou, takzvanou flérou," řekl Pavlík. Stíhači mohou vzhledem k finanční náročnosti použít osm raket. "Máme zaplaceny dvě prezentace dronů, každá má čtyři fléry, to znamená čtyři cíle," upřesnil Pavlík.

Dalším úkolem, který mají piloti před sebou, je nácvik letů v malých výškách až do 30 metrů nad zemí, což se v Česku rovněž cvičit nedá.

Přistávat budou na sněhu

Pro cvičení bylo vyčleněno pět letounů, jeden byl ponechán jako záložní. Na sever Švédska má namířeno devět pilotů, i s technickým personálem jde zhruba o čtyři desítky lidí. Pronajatou mají část letiště, podle Pavlíka se do cvičení zapojí jen čeští piloti. Původně měly na základnu Vidsel odletět i lehké bitevníky L-159 Alca, nakonec to kvůli meteorologickým podmínkám nebylo možné. Na rozdíl od gripenů tyto letouny nejsou uzpůsobeny na uválcovaný sníh.

"Návrat je plánován na 27. února, záložní termín je o den později," dodal Pavlík.

Čeští vojenští piloti v současnosti létají na 12 jednomístných a dvou dvoumístných stíhačkách Jas-39 Gripen, které má ČR pronajaté od Švédska. Pronájem gripenů skončí v roce 2027, česká armáda poté může využít dvouletou opci. Česko na základě vládního rozhodnutí z léta chce z USA pořídit 24 strojů F-35.