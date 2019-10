„Kapacitu máme naplněnou, čekací doba na volné místo je velmi individuální, může to být týdne až měsíce. Máme seznam žadatelů, u nichž je jednotlivě posuzován jejich fyzický stav i schopnost se o sebe postarat,“ uvedl ředitel Domova seniorů v Uhlířských Janovicích Václav Váňa s tím, že pořadí na seznamu závisí na tom, kolik budoucí klient při posuzování získá bodů.

Podobně je na tom také Domov Barbora v Kutné Hoře, který je jediným zařízením tohoto typu ve městě. I tady mají trvalý nadstav a zájemci o umístění musejí v mnoha případech čekat. „Nelze obecně říci, jak dlouhá je čekací doba, vždy záleží na potřebách potencionálního klienta, do jaké míry potřebuje pomoci. Vždy se ale provádí šetření aktuálního stavu,“ uvedla ředitelka Domova Barbora Jitka Řepová.

Ředitel janovického domova pro seniory zdůraznil ještě jeden důležitý aspekt. „Průměrný věk našich seniorů je přes 80 let, tomu musí být uzpůsobena péče o ně. To před 15 lety nebylo, senioři v domovech byli daleko aktivnější, rodiny si je na sklonku života mnohdy brali domů,“ vysvětlil Váňa. Podle něj současní klienti míří do domova s tím, že jde o jejich poslední „destinaci“. Volné místo se tak vyskytne až v případě úmrtí některého z klientů.