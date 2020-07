„Koronavirová krize zatím na trendu postupného zdražování nemovitostí ve velkých městech nic nezměnila. Je zřejmé, že platební schopnosti nových majitelů bytů se výrazně nezměnily. Uvidíme, jak bude trh reagovat na podzim, kdy se očekává, že bez práce bude výrazně více lidí,“ říká Jan Boruta, jednatel společnosti FérMakléři.cz.

Také Pavel David, oblastní manažer realitní společnosti M&M Reality, potvrdil, že se ceny drží na stejné výši. Alespoň u bytů a rodinných domů. U rekreačních objektů naopak zaznamenal nárůst.

„Zlevnily hypotéky, takže je bydlení trochu dostupnější. Současně ale ceny neklesají také kvůli plánovanému zrušení daně z nabytí,“ poznamenal Pavel David.

Někteří prodávající zřejmě došli k závěru, že zlevňovat nemusí, když přichází v úvahu možnost, že kupující ušetří na dani, představující čtyři procenta z kupní ceny. Pro mnoho kupců znamená značnou finanční zátěž. To by se sice mohlo změnit, zůstává ale otázkou, zda se o odpovídající částku nezdraží nemovitosti.

Nikol Kiššová, majitelka kanceláře Remax G8 Reality 4, která působí na Kutnohorsku a Kolínsku, připomněla, že v době koronaviru se růst cen nemovitostí pozastavil. Částky ale neklesly a ani v dalším období nepředpokládá, že by tomu došlo. „Nemyslím, že budou klesat, trh o tom nevypovídá. Zájem je stále velký, nemovitosti se nestaví tak rychle a není jich tolik. To by se muselo stát s ekonomikou něco zásadního, což se těžko předpovídá,“ dodala makléřka.

Stále platí, že je zájem spíš o menší byty, poptávka je po nich mezi kupci každého věku. Odborníci z portálu FérMakléři.cz uvádějí, že v přepočtu na metr čtvereční jsou nejdražší právě byty s nejmenší dispozicí.

Makléři hledají odpověď na otázku, jak se bude realitní trh vyvíjet, především na podzim, kdy teprve mohou přijít další ekonomické dopady pandemie.

S tím souhlasí i Pavel David z M&M Reality. „Myslím, že ceny mohou jít dolů, ale bude to o delším časovém horizontu, až přijdou dopady na ekonomiku. Někdo přišel o zaměstnání, bude trvat, než si najde nové, dostane pracovní smlouvu,“ poznamenal makléř, který odhaduje, že následky jarní krize přijdou později, třeba až na přelomu tohoto a příštího roku.