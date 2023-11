Červená středa je kampaň s heslem Make a stand for faith and freedom (Společně za víru a svobodu), která vznikla na britských ostrovech. Smyslem akce je veřejně si připomenout všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení.

Červená středa 2023 - ilustrační foto | Foto: Deník/Jan Šmok

Znakem této iniciativy je rozsvícené červené světlo symbolizující krev trpících pro víru. První ročník se uskutečnil v roce 2016, v České republice se iniciativa koná od roku 2018, kdy se zapojilo pětadvacet objektů včetně katedrály Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci.

Letos se v Kutné Hoře kromě sedlecké katedrály do aktivity zapojí i Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora. Katedrála v Sedlci a kostel sv. Jakuba budou tak ve středu 29. listopadu od 17.00 do 7.00 nasvíceny červeným světlem. Do chrámu sv. Barbory bude možné 29. listopadu během otevíracích hodin (10.00 – 17.00) přijít a v jedné z kaplí zapálit červenou svíčku.