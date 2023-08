/FOTO, VIDEO/ Kutná Hora bude v příštích třech letech nejspíš samý výkop. Společnost ČEZ se totiž chystá investovat až sto padesát milionů korun do posílení distribuční soustavy ve městě. Ta je podle všeho poddimenzovaná a zastaralá, což má za následek už po mnoho let časté výpadky proudu trvající někdy i několik hodin.

Konec výpadků proudu v Kutné Hoře? ČEZ investuje miliony do distribuční sítě. | Video: Jana Adamová

Kolapsy sítě, které Kutnohorákům už roky znepříjemňují život, mapuje i facebooková skupina s názvem ČEZ nenávidí Kutnou Horu. „Po necelých 11 dnech prší, celá Kutná Hora je bez elektřiny od 6:23“; „Celý den poprchává. Takže padá elektřina v Kutné Hoře!“ nebo „Prší. Kutnohorská elektřina funguje jako wi-fi. Tedy ve velkém dešti nefunguje“. Podobných příspěvků jsou na stránkách facebookové skupiny ČEZ nenávidí Kutnou Horu za sedm let její existence stovky.

Bylo to o nervy

Za vznikem skupiny stojí spolek KHnet.info, který ve městě provozuje internetovou komunikační síť a má díky desítkám záložních zdrojů přesná data o výpadcích proudu po celém městě. „Stránka vznikla v roce 2016, to bylo období, kdy to v Kutné Hoře padalo snad každý týden. Chtěl jsem touto cestou upustit páru, protože to bylo o nervy,“ říká její zakladatel Martin Svoboda. Záložní zdroje, které udržují internetovou síť KHnetu v době výpadku proudu po omezenou dobu v provozu, totiž vydrží jen chvíli a pak je to boj o čas mezi providerem a energetiky.

Kolapsy sítě mapuje facebooková skupina ČEZ nenávidí Kutnou Horu:

Třeba v září loňského roku vypadl v Kutné Hoře proud na dlouhých sedm hodin, o týden později znovu na 4,5 hodiny. Podle Martina Svobody je distribuční síť ve městě zastaralá. „Je to i vidět. Když se podaří najít příčina výpadku, často jde o shořelý kabel v zemi. A když si všimnete, většina příspěvků začíná tím, že prší a nejde elektřina. Do Kutné Hory navíc vede málo přívodů,“ dodává.

Žijeme jako Kromaňonci

Komentáře lidí na stránce pak jen svědčí o tom, jak jim neustálé výpadky nebo kolísání napětí komplikují práci i běžné fungování v domácnosti. „Radši jsem shodil hlavní jistič, protože to prý třikrát nahazovali, takže nemíním zase řešit něco k výměně,“ píše jeden z návštěvníků stránky. „My v Puškinské stále žijeme jak Kromaňonci. Studená sprcha, čaj připravený na ohni (plynovým) a na záchod musíme po tmě. Ale je to takový dobrodrůžo. Jen bych ho moc často zažívat nechtěl,“ napsal jiný.

Obrázek, který jsou Kutnohoráci zvyklí vídat poměrně často.Zdroj: Deník/Irena Blahníková

Na vinně je podle starosty města Lukáše Seiferta hluboce podfinancovaná a nevyhovující síť elektrického vedení. Nicméně připustil, že k tomu velkou měrou přispěly dosavadní nevýhodné podmínky, které ČEZ ve městě měl ohledně staveb a věcných břemen. Firmě tak chyběla jakákoli motivace v Kutné Hoře investovat. „Město se dohodlo s ČEZ distribuce na lepších podmínkách a na základě toho ČEZ rozhodl o investici do distribuční soustavy, která se bude pohybovat kolem 150 milionů korun. Půjde například o ukládání kabeláže do země tam, kde je vedená vzduchem, o přeložky některých páteřních větví a dojde k obnově většího množství trafostanic,“ upřesnil starosta s tím, že společnost už práce ve městě zahájila a v tuto chvíli jsou dokončeny například trafostanice v ulicích Prachňanská a Vladislavova.

Práce už běží

Tisková mluvčí ČEZ Soňa Holingerová potvrdila, že v Kutné Hoře je v současnosti v přípravě nebo se už realizuje 19 staveb za více než 50 milionů korun. „Aktuálně ve městě probíhá výměna technologie trafostanice v ulici Šíchova a dále řada investic souvisejících s připojením nových odběrných míst,“ řekla mluvčí. Dodala, že v příštích letech firma plánuje kabelizaci ulic Na Chmelnici, U Nadjezdu, Lidická, Vítězná, Na Kavkách, Nálepkova, Husitská, Vozatajská a Partyzánská. Starosta Seifert navíc doufá, že dojde k posílení hlavních páteřních přívodů elektřiny do města, protože v případě jejich výpadku kolabuje celá Kutná Hora. „Cílem je dostat soustavu do nějaké přijatelné podoby.

Starosta Lukáš Seifert doufá, že dojde k posílení hlavních páteřních přívodů elektřiny do Kutné Hory.Zdroj: Deník/Michal Bílek

Pak je ale potřeba tlačit na další investice, protože síť se musí zkapacitnit a připravit se na období, které čeká distribuční soustavy v souvislosti s připojováním fotovoltaických elektráren,“ poznamenal. V souvislosti s akcemi ČEZu se budou muset obyvatelé Kutné Hory připravit na to, že město bude po nezbytně nutnou dobu rozkopané, protože se jedná o velký objem stavebních prací. Podle Soni Holingerové se ale ČEZ bude v případě zájmu snažit činnost s městem koordinovat. „To přináší jednak minimalizaci dopadů na obyvatelstvo při stavební činnosti a také pro všechny zúčastněné úsporu nákladů za úpravu finálních povrchů,“ vysvětlila.