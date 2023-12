Život na ulici: kutnohorská Charita chystá otevření noclehárny pro ženy v krizi

Bezdomovci z Kutné Hory a okolí mají šanci strávit noc v bezpečí a teple v noclehárně v Cihlářské ulici. Ovšem pouze muži. Ženám je po setmění vstup do Střediska Atrium zapovězen. To se ale záhy změní. Oblastní charita Kutná Hora připravuje i noclehárnu pro ženy v krizi. Otevřena by měla být za pár týdnů.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Michal Bílek

Podle Martina Jelínka, zástupce vedoucí Oblastní charity Kutná Hora, se má noclehárna pro ženy v krizové životní situaci nacházet na stejné adrese jako verze pro muže, ve Středisku Atrium v Cihlářské ulici. Bude ale ve zcela oddělených prostorách, se samostatným zázemím. „Kapacita noclehárny pro ženy budou tři lůžka,“ potvrdil Jelínek s tím, že služba bude určena nejen pro ženy žijící na ulici, ale i pro ty, které například kvůli domácímu násilí potřebují okamžitou pomoc v podobě noci strávené v bezpečí. Kutnohorský komorní orchestr rozdával adventní radost v jezuitské koleji Žen bez domova je v celém Česku výrazně méně než mužů. I v Kutné Hoře a okolí se ale ženy, které zůstanou bez střechy nad hlavou a většinou i bez peněz, objevují. Zatím přitom v regionu noclehárna nebo azylový dům pro ženy scházejí. „Ocitne-li se žena na ulici, nebývá dlouho sama, vždycky se najde mezi mezi muži bez domova někdo, kdo se o ni rád postará, s nadsázkou lze říci, že v tomto prostředí probíhá až boj o ženy,“ poznamenal Jelínek, které s lidmi bez domova pracuje už desátý rok.

