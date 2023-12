Předpoklad z covidové etapy, že s cestováním do zahraničí je navěky amen, byl mylný. Ukázalo to ale až čas. Tehdy lidé po celém Česku, kteří měli volné peníze nebo dosáhli na hypotéky, ve víře, že už se k moři nedostanou, kupovali chaty a chalupy. V nebývalé míře sháněli také zahrádky a vlastně jakékoli pozemky s přírodou na dosah. Lukáš Průcha z týmu Vaši makléři, který působí i v Kutné Hoře, vzpomíná na tu éru jako na dobu sklizně. „Zažívali to všichni realitní makléři, chaty a chalupy se rychle prodávaly,“ říká Průcha.