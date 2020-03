Ze 400 chat a 550 chalup je většina obsazená. „V okolí Nového rybníka to večer vypadá tak trochu jako v Las Vegas. Většina oken svítí,“ uvedl starosta Zbraslavic Ondřej Havlovic. Podle něj kvůli situaci vedení obce v uplynulém týdnu dokonce svolalo krizovou komisi, která se snažila najít řešení.

„Zazněly i takové požadavky, abych chataře vyhnal. To ale samozřejmě nemůžu, pobyt jim zakázat nejde, nemůžu jít nad rámec zákona. Faktem ale zůstává, že chaty a chalupy jsou plné, je tu velké množství lidí,“ dodal Havlovic. Podle něj se Zbraslavice každé léto rozrostou až o 3000 obyvatel. Dočasní obyvatelé obce prý ale po vsi naštěstí ve velkém nekorzují.

I tak mají ale někteří místní obavy, a tak se zdravotním procházkám k oblíbené Spálence raději vyhýbají. „Chataři jezdí nakupovat spíše do obchodních řetězců do Kutné Hory, takže do místních obchodů ve velkém nechodí. Rozhlasem jsme přesto několikrát upozorňovali na platná vládní nařízení včetně povinnosti nosit roušky,“ zdůraznil Havlovic.

Někteří chataři a chalupáři totiž údajně jezdí do svých letní domovů tráviti oficiálně nařízenou karanténu, jiní prý jdou ještě dál: svůj přechodný příbytek na měsíc dva pronajímají těm, kdo čas mimořádných opatření nechtějí trávit ve velkém městě.

O čilém životním ruchu vědí své o ostatní starostové dalších obcí na Kutnohorsku. „Patříme mezi významné rekreační oblasti a je pravda, že je tady poměrně více chatařů a chalupářů, než je v tuto dobu běžné. Většinou tady bývají až na léto. Problémy s tím ale nemáme, většinou se zdržují ve svých obydlích. Co se týče roušek, jsou zodpovědní, v průběhu víkendu jsem nepotkal jediného člověka, který by ji neměl,“ konstatoval starosta Rataj nad Sázavou Luboš Kubát.

Situace není jiná ani v okolí řeky Sázavy a obce Ledečko. I tamní osady obsadili chataři. Někteří starší obyvatelé se prý bojí, že sem hlavně chataři z Prahy mohou onemocnění koronaviru zatáhnout. Podle vyjádření obecního úřadu ale vše prý závidí na vzájemné ohleduplnosti a dodržování nastavených pravidel, zejména pak nošení roušky.