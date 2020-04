ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Své o tom vědí obyvatelé obce Černíny, do jejíhož katastru spadá rekreační oblast Vidlák a která je přechodným domovem řady Kutnohořanů a Kolíňanů. Po posledním víkendu tam zůstaly přeplněné kontejnery a spousta nepořádku kolem nich.

„Byl pěkný víkend, Vidlák byl úplně plný. Nepořádek od kontejnerů létal všude. Ani trochu se mi to nelíbí, přitom je tak jednoduché tomu zamezit,“ uvedl jeden z černínských obyvatel, jehož identitu Deník zná, přál si však zůstat v anonymitě.

Stačilo by přitom podle něj málo: kontejnerová státní ohradit a nainstalovat k nim fotopast. „Možná by si to pak lidé rozmysleli,když by pár z nich dostalo pokutu. Odpad totiž dávají nejen do kontejnerů, ale i mimo ně. A to už je kvalifikováno jako zakázaná skládka a může být pokutováno až pěti sty korunami. Ke kontejnerům dávají nejenom pytle s odpadem, ale také třeba matrace a další nepotřebné věci,“ popsal zdroj Deníku.

Navíc prý chataři podle něj místním prodražují poplatek za odpady, kvůli tomu, že má svozová firma s odvážením více práce. Scénář je prý vždy stejný: první várka odpadu ke kontejnerům míří, když přijedou chataři v sobotu na letní byt, druhá pak v neděli odpoledne, když ho opouštějí. „Pytle s nepořádkem si vozí už z domova, další pak přibude po úklidu chaty. Kolikrát je to u suť a věci, které ke kontejnerům vůbec nepatří,“ řekl.

Jenže podle starosty Černín Miroslava Kyzoura nelze jednoznačně říci, že nepořádek a nadměrný odpad produkují jen chataři. „To určitě ne. Žádnou jistotu, že to dělají jen chataři nemáme. Kolikrát jsem řešil udání a pak to nebyla pravda. Stává se poměrně často, že kolem projíždí úplně někdo cizí, zastaví, u kontejnerů vyhodí pytle a nepořádek a jede dál,“ popsal starosta.

Sám ale připustil, že nadměrný nepořádek kolem kontejnerových stání obec trápí. „Kontejnery máme na dvanácti místech, je těžké to uhlídat a nemůžeme s tím dělat prakticky nic. To bychom museli někoho chytit při činu nebo mít obecní policii, která by to hlídala,“ vysvětlil Kyzour.

Do úklidu se tak často zapojují místní pracovníci. „Jsme ale malá obec na velkém území, máme sedm částí. Naši lidi to obejdou, posbírají nepořádek a za dva dny mohou jít znovu. Úklid nás tak stojí peníze navíc,“ uzavřel starosta Černín.

V obci bylo naplánováno setkání po jednotlivých částech včetně chatařů a chalupářů, na kterém se mělo probírat právě nakládání s odpady a také čističky odpadních vod ve Zdeslavicích a Hetlíně. Kvůli současným omezením ale bylo zrušeno, jakmile to ale situace umožní, plánuje ho vedení obce uskutečnit.