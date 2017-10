Chodník pro nevidomé vede do zdi. Schválně

Kutná Hora /FOTOGALERIE/ - Při nedávné rekonstrukci vozovky v Masarykově ulici v Kutné Hoře přišly na řadu částečně také chodníky, které ale celková rekonstrukce teprve čeká. Na jednom z nich se ale už teď objevil tak zvaný signální pás pro nevidomé. Vede směrem k budově, kde sídlí kupříkladu hlavní pošta. Na sociálních sítích se rozhořela poměrně živá diskuze o tom, je-li tento pás udělaný správně a není pro nevidomé spíše medvědí službou.

„Vodící linie pro nevidomé vede většinou do zdi nebo plotu. Je to kvůli bílé holi. Má prostě nevidomého navést k nějaké pevné linii, které by se mohl dál držet,“ zněl jeden z názorů. „ Ale musí být na rovině. A roh domu, následovaný dveřmi a dalším rohem není přirozená vodící linie,“ tvrdil zase jiný diskutující.

Vypadá to, že se Deníku alespoň částečně na zapeklitou otázku podařilo najít odpověď. A pravdu mají v podstatě obě strany. Signální pás umístěný u hlavní pošty v Masarykově ulici skutečně správně udělaný není, ale trochu z jiného důvodu, než z jakého někteří diskutující předpokládali. Hlavním kamenem úrazu totiž není to, že vede do zdi, nýbrž to, že změna směru signálního pásu není vedena v pravém úhlu a bez přerušení.

A to pro nevidomé může znamenat opravdu problém. „To, zda-li nevidomí podobné prvky pro ně určené skutečně používají, je na delší debatu. Je ovšem zcela bez diskuse, že pokud už takové prvky vzniknou, měly by být udělány naprosto bez chyby,“ vysvětlil nevidomý Aleš z Hradce Králové, který o zrak přišel před patnácti lety.

Ten také dále rozvedl myšlenku týkající se signálních pásů a ostatních prvků pro nevidomé. „Většina nevidomých má své trasy, které je musí někdo naučit, podobně jako se třeba studuje manuál k novému telefonu. Pak je teprve mohou začít využívat,“ vysvětlil nevidomý Aleš. Jeho slova doplnil ředitel centra Okamžik Vít Liška, které se zabývá podporou samostatného života lidí se zrakovým postižením. „Je to spíš otázka na zhotovitele, za jakým účelem byly pásy vybudovány.

V teoretické rovině jsou vodící pády budovány pro lepší orientaci nevidomých, ale na druhou stranu, ti mají obvykle naučené trasy bez ohledu na pásy. Náhodně jdoucí slepec je stejně nenajde. I tak je jejich využívání zcela individuální, jeden vám řekne, že je to super, druhý, že je nepoužívá,“ uved k signálním pásům Liška. Bez diskuse je ale ten fakt, že signální pás v Masarykově ulici je udělaný špatně.

Proč vysvětlil Jan Trávníček z Odboru investic Městského úřadu Kutná Hora. „Protože je tam velká telekomunikační šachta, kterou vede telekomunikační cesta. A s ní nejde hnout a nejde přeložit. Stavba však stále ještě není dokončena,“ řekl Trávníček s tím, že by se tak mělo stát v nejbližších dnech. „Oba směry signálního pásu budou propojeny,“ dodal Trávníček.

Impulsem pro vylepšení chodníků byla žádost obyvatel, kteří v lokalitě žijí. „Kvůli zvýšení bezpečnosti jsme nechali vypracovat už před časem projekt,“ uvedl Dobroslav Vepřek ze stejného odboru. A ačkoliv chodníky na svůj nový kabát teprve čekají, tato úprava se lidově řečeno „svezla“ s řezáním asfaltu v Masarykově ulici. „Podle normy musejí být hlavně kratší přechody,“ vysvětlil ještě k tématu Trávníček. Sám nevidomý Aleš z Hradce Králové ale na závěr doplnil jednu poměrně ostrou myšlenku. „Myslím si, že každý nevidomý by si měl uvědomit, že jeho postižení je především jeho problém. A dnešní doba, která je více než uspěchaná, není nastavena tomu, aby se těmto lidem vycházelo vstříc nebo se jim něco usnadňovalo,“ uvedl Aleš.