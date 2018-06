Chodník Sedlec – Kaňk bude. A prý ještě letos

Kutná Hora – Dlouho očekávaný chodník, který má spojit městskou část Sedlec a Kaňk bude prý hotový ještě letos. Uvedl to starosta Kutné Hory Josef Viktora (ANO) s tím, že městská rada už schválila výsledek výběrového řízení na zhotovitele stavby a budovat by se mělo začít co nevidět.

„Plánovaný chodník je včetně veřejného osvětlení. Kopat by se mělo začít hned po uzavření smlouvy, termín dokončení je naplánovaný do konce roku,“ řekl Josef Viktora. Chodník by měl být součástí projektu Stezka pro chodce a cyklisty Sedlec – Kaňk. V tom případě by totiž vedení města mohlo na projekt získat dotaci až ve výši 95 procent uznatelných nákladů. „Žádost o dotaci jsme podali, je velká pravděpodobnost, že ji získáme,“ doplnil Viktora. Podle něj je ale kutnohorská radnice připravená i na variantu, že se žádostí neuspěje. „V tom případě chodník vybudujeme na vlastní náklady. V rozpočtu na to máme vyčleněné prostředky, 7,5 milionu korun. Pokud dotaci získáme, finanční prostředky se nám vrátí, “ řekl Viktora. Sám ale připustil, že se celá věc neobejde úplně bez komplikací. „Budeme tam mít problémy v souvislosti s uzavřeným malínským nadjezdem, protože mnozí řidiči jezdí právě přes Kaňk. Nicméně je nutné si uvědomit, že nejde o oficiální objízdnou trasu, ta vede přes Karlov a Církvice. Otázkou je, jestli nám i tak povolí v daném místě zúžení vozovky,“ vysvětlil Viktora a připomněl, že malínský nadjezd se s největší pravděpodobností otevře před plánovaným termínem dokončení, byť v omezeném provozu. „Navíc pokud by práce na chodníku Sedlec – Kaňk začaly v dolním úseku, nemuselo by to znamenat pro řidiče až takové omezení,“ řekl Viktora. ČTĚTE TAKÉ: Kutnohorská změna končí. Ale jen jako spolek Zastupitel Karel Koubský ml. (Šance pro Kutnou Horu) už ale před dvěma měsíci upozornil na to, že harmonogram realizace stavby, který má Deník k dispozici, počítá s jiným termínem dokončení: polovina roku 2019. „Pořád jsem přesvědčovaný o tom, že chodník není možné v letošním roce stihnout, já jsem ale přesvědčený, že ano,“ řekl k termínu Josef Viktora. Začátek výstavby chodníku na Kaňk se přitom už několikrát odsouval. Původně byla naplánována na rok 2017 a to včetně financování. V červnu loňského roku se naprostá většina zastupitelů totiž shodla na tom, že chodník Sedlec – Kaňk má nejvyšší prioritu, začít stavět se má bezodkladně, a na realizaci projektu vyčlenili 7,5 milionu korun. V září téhož roku už ale byla situace jiná. Původně vyčleněné finanční prostředky na chodník, který má spojit Kaňk se Sedlcem, byly přesunuty na jinou investiční akci, na rekonstrukci ulice Na Náměti. Tehdy se vůči tomu zvedla vlna nevole a to jak mezi členy osadního výboru Kaňk, tak mnohými zastupiteli. Přesto se ale v září loňského roku shodli na tom, že i když se s budováním chodníku v roce 2017 nezačne, zůstane hlavní prioritou v investicích města a měl by být postavený nejpozději v roce 2018. Jestli tomu tak skutečně bude a místní se po novém chodníku projdou ještě letos, ukáží následující měsíce. ČTĚTE TAKÉ: Festival na zelené louce opět splnil svoje poslání. Ale změní datum

