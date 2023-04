Z původně dubového lesa se kvůli neřízené těžbě dřeva stala postupem let zdevastovaná pustina. Chotusičtí se s tím ale nechtěli smířit. Kamajka totiž sehrála důležitou roli i ve světových dějinách, navíc tu podle pověstí žil divý muž, kterého má obec od roku 1602 ve znaku.

„Koupili jsme les proto, abychom ho znovu obnovili a už se tam nemohlo dít to, co se tam dělo. Předchozí vlastníci všechno zničili. Pro nás je to srdeční záležitost,“ řekla už dříve starostka Ludmila Lehetová Zimová.

A tak na Zelený čtvrtek bylo na Kamajce živo. Od rána se tam kolíkovalo, vyměřovalo, hloubily jamky a sázely stromky. Jako první přišly na řadu borovice.

„Spodní oplocenka na jihu Kamajky bude zalesněná borovicí a modříny. Teď se sázely 15 až 25 centimetrů vysoké sazeničky borovice. Je jich 1500 kusů a zabere to jedno dopoledne. Na podzim vysázíme ve dvou řadách stovku modřínů,“ vysvětlila starostka s tím, že výsadba přijde dohromady na 27,5 tisíce korun včetně práce. Obec si na sázení stromů vyčlenila půl milionu korun v letošním rozpočtu a žádá ještě o dotace od ministerstva zemědělství.

V místě, kde je výhled do širokého okolí směrem na Kutnou Horu a Čáslav a kde se vysází borovicový a modřínový háj, plánuje obec pietní místo s křížem a pamětní deskou, které bude připomínat bitvu u Chotusic. V ní se v roce 1742 střetla vojska pruského krále Fridricha II. s habsburskou armádou Karla Lotrinského, švagra rakouské panovnice Marie Terezie, v bitvě, která definitivně rozhodla o osudu Slezska.

„Právě na vrchu u lesa měl stát štáb pruského krále Frindricha II., který odsud řídil bitvu. Tady také stály pruské dělostřelecké baterie, které našim předkům hodně uškodily,“ vysvětlil už dříve historik a publicista Pavel Juřík. Dodal, že právě odsud vzešel onen impuls k reformě rakouského dělostřelectva, které se pak stalo nejlepší v tehdejším světě.