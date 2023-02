Chotusice se nesmazatelně zapsaly do dějin v roce 1742, kdy se tam střetla vojska pruského krále Fridricha II. s habsburskou armádou Karla Lotrinského, švagra rakouské panovnice Marie Terezie, v bitvě, která definitivně rozhodla o osudu Slezska.

„Právě na vrchu u lesa měl stát štáb pruského krále Frindricha II., který odsud řídil bitvu. Tady také stály pruské dělostřelecké baterie, které našim předkům hodně uškodily,“ vysvětlil historik a publicista Pavel Juřík. Dodal, že právě odsud vzešel onen impuls k reformě rakouského dělostřelectva, které se pak stalo nejlepší v tehdejším světě.

A právě to bylo impulsem i pro samotnou obec. Když se totiž v roce 2019 ocitla Kamajka v exekuci, Chotusičtí neváhali a vydražili obě jeho části - necelé dva hektary na katastru Chotusic a čtyři hektary na katastru sousedního Rohozce.

„O tu větší část byl ve dražbě boj, protože její součástí je hektarový pozemek orné půdy, o který byl velký zájem. Ale podařilo se. Tehdy jsem si říkala, že i kdyby na to obec neměla, že si snad půjčíme. Věděla jsem, že les nemůže nechat tak, jak je, i s ohledem na historii,“ uvedla starostka Ludmila Lehetová Zimová s tím, že k vydražení obou částí nakonec stačilo 1,5 milionu korun, které byla obec připravená investovat.

Letos na jaře se tedy konečně začnou stavět oplocenky pro malé stromky. Nejprve se nasází borovice a modříny, na podzim pak duby zimní. Podle starostky by mělo jít o zhruba 12 tisíc mladých stromů, o přesných počtech a rozmístění ale rozhodne lesní správa, která vše nejprve zaměří. Obec si na sázení stromů vyčlenila půl milionu korun v letošním rozpočtu a žádá ještě o dotace od ministerstva zemědělství.

Kam nebude možné kvůli členitému terénu oplocenky umístit, přijdou odrosty a ty si prý Chotusičtí nasází sami. „Koupili jsme les proto, abychom ho znovu obnovili a už se tam nemohlo dít to, co se tam dělo. Předchozí vlastníci všechno zničili. Pro nás je to i srdeční záležitost,“ dodala starostka. Na Kamajkách totiž podle pověstí žil také divý muž, kterého má obec od roku 1602 ve znaku.

V místě, kde je výhled do širokého okolí směrem na Kutnou Horu a Čáslav a kde lidé vysází borovicový a modřínový háj, plánuje obec pietní místo s křížem a pamětní deskou, které bude připomínat bitvu u Chotusic.