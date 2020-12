Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora s radostí otevře ve čtvrtek 3. prosince chrám sv. Barbory, kapli Božího těla a blízkého infocentra všem návštěvníkům, kteří přijdou na prohlídku a budou si chtít připomenout pestrost kulturního dědictví, které se jim v kutnohorském chrámu naskýtá.

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře. | Foto: Richard Karban

Od čtvrtka 3. prosince bude chrám sv. Barbory a sousední infocentrum otevřené každý den, od úterý do neděle, vždy od 10 do 16 hodin. Vstupenka na prohlídkový okruh nabízí nejen vstup do přízemí chrámu, ale také k emporám a do kaple Božího těla.