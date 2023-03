Respirační choroby v kraji řádí. Kutnohorsko patří mezi nejzasaženější okresy

Kdo má doma předškoláka, nejspíš to dobře ví: infekční onemocnění dýchacích cest nyní řádí tak, jako kdybychom neměli v kalendáři březen, ale spíš únor. Nebo i lednové datum. Období jarních prázdnin, které obvykle přináší zklidnění, tentokrát neúčinkovalo. Jak v metropoli, tak v jejím okolí tradičně platí, že nejvyšší nemocnost je právě mezi předškoláky: ve věkové skupině do pěti let.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Chřipka. Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Nemocných přibývá tempem, jako by snad měla být na obzoru druhá vlna chřipky v aktuální sezoně. V metropolitním regionu to ukazují zvláště poznatky středočeských hygieniků. Za uplynulý týden, desátý kalendářní, vyčíslila ředitelka protiepidemického odboru Lilian Rumlová nárůst výskytu akutních respiračních infekcí včetně chřipky na 9,5 procenta. Rozdíly v regionech jsou obrovské V celém Středočeském kraji se podíl nemocných, nahlášený praktickými lékaři a pediatry, zvýšil během týdne z přepočtu 1129 pacientů na sto tisíc obyvatel na hodnotu 1236. To by vcelku odpovídalo aktuální sezoně, nicméně v některých regionech se nemocnost vyšplhala výrazně výš. Jako nejzasaženější se jeví Mělnicko, kde přepočtená nemocnost nyní dosahuje 1701, a Kutnohorsko s 1673 přepočtenými případy. Naopak nejlépe je na tom Berounsko s pouhými 544 případy na sto tisíc obyvatel. Právě okres Beroun zaznamenal výrazný úbytek nemocnosti, mírný pokles zaznamenala ještě Praha-západ. Všechny ostatní okresy vykázaly nárůst: nejvýraznější Praha-východ. Ve Vestci otevřeli špičkové virologické pracoviště. Nejmodernější v republice Hlavní město na tom zůstává poměrně příznivě. Navýšení pražští hygienici čerstvě vyčíslili třemi procenty, když celková nemocnost dosahuje 767 nemocných na sto tisíc obyvatel. Z pohledu čísel je tedy v hlavním městě klid. To ale neznamená, že by chřipka stále neřádila. Nebo alespoň ustupovala. Pravdou je spíš opak. V kategorii onemocnění s klinickým obrazem chřipky, což znamená zhodnocení typických chřipkových příznaků, vyčíslili pražští hygienici nárůst za uplynulý týden na 41,7 procenta – při navýšení ze 12 přepočtených pacientů na 17. Desítky těžkých případů I onemocnění chřipkou přitom dokáže výrazně poznamenat osudy jak jednotlivců, tak celých rodin. V uplynulém týdnu byl v Praze hlášen případ respirační infekce se závažným klinickým průběhem u šestapadesátileté ženy. Laboratoř pak při zkoumání klinického materiálu potvrdila chřipku A. O týden dříve lékaři v metropoli zaznamenali dvě úmrtí s potvrzením chřipky A a B, kdy těžký průběh respiračního onemocnění nepřežili šestašedesátiletá žena a jednadevadesátiletý muž. V osmém kalendářním týdnu byl hlášen těžký průběh onemocnění osmašedesátileté neočkované ženy s prokázanou chřipkou B, v předcházejícím týdnu osmdesátiletá žena zemřela. Začala dvouletá výluka vlaků mezi Masarykovým nádražím a Dejvicemi Že vážné problémy nepostihují jen pacienty ve vyšším věku, ukazuje záznam z šestého kalendářního týdne, kdy byl v Praze hlášen těžký průběh respiračního onemocnění u třiatřicetiletého muže. Žádný ze zmiňovaných pacientů nebyl proti chřipce očkovaný. Celkově je v metropoli letos evidováno deset úmrtí, kdy pacienti podlehli těžkému respiračními onemocnění. Pro střední Čechy má Rumlová údaje o osmi zesnulých od začátku chřipkové sezony, celkový počet zaznamenaných onemocnění se závažným průběhem se vyšplhal na 31. I ve středních Čechách byl aktuálně zaznamenán nárůst počtu případů onemocnění s klinickým obrazem chřipky: nyní jde o 36 případů sto tisíc obyvatel. „Je to 3,1 procenta z celkové nemocnosti,“ připomněla Rumlová.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu