To by se podle něj mělo změnit, aby lidé, kteří jsou na tom ekonomicky tak, že pomýšlejí na stavbu vlastního domku, z města neodcházeli. Nynější vedení radnice o tom hovoří i ve svém programovém prohlášení. „Principy územního plánování a regionálního rozvoje budou zohledňovat potřeby a názory občanů, změny nepovedou ke snížení kvality života a umožní individuální výstavbu rodinných domů,“ uvádí tento dokument mezi sedmi hlavními zásadami, které vytyčují směřování města. Pokud se to povede, stavební parcely by měly být dostupnější.