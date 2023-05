Kromě dvaaosmdesáti světel v Kouřimské ulici, na které se už o peníze zažádalo, by se výměny mohlo dočkat dalších 483 světel a několik rozvaděčů na Žižkově. Město totiž připravuje další žádosti o dotaci, tentokrát pro ulice Táborská, Fučíkova a Husitská, včetně jejich přilehlých ulic. Tyto 4 etapy by měly přinést výraznou úsporu elektrické energie proti současnému stavu a to až o 70 %. „Mám z toho radost, protože úspora je tady to zásadní. Bohužel, dotační titul nezahrnuje výměnu zemní kabeláže, která je ve městě v opravdu tragickém stavu. Doufáme, že i tento problém postupně vyřešíme a během několika let se dočkáme moderního a plně funkčního veřejného osvětlení,“ řekl starosta Lukáš Seifert.