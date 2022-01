Biskupství královéhradecké, jakožto zřizovatel školy, odvolalo Šimůnkovou bez udání důvodu na sklonku loňského roku. Od 1. února 2022 ji ve funkci až do řádného výběrového řízení nahradí Jiří Vojáček. "V pátek 14. ledna byl do školy doručen jmenovací dekret nového ředitele školy, kterým se na období od 1. února do 31. srpna 2022 stává Mgr. Jiří Vojáček, současný ředitel Biskupského gymnázia v Hradci Králové," informovala ředitelka prostřednictvím školního webu.