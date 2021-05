Zájem o tuto výjimečně hodnotnou památku je rok od roku větší, proto se její správce, Římskokatolická farnost Kutná Hora – Sedlec, opět rozhodl otevřít kostel v měsících červnu, červenci a srpnu každý den kromě pondělí od 10 do 16 hodin.

Na návštěvníky v kostele čeká zajímavý výklad průvodce, loni otevřená expozice v sakristii kostela a pro zdatnější turisty i možnost vystoupat po nově vyrobeném schodišti až do věže kostela, odkud je nádherný výhled na Čáslavsko, Kutnohorsko a do Železných hor.

Vstupné zůstává nezměněné, pro dospělé 50 korun, pro děti 30 korun. V den Slavnostního otevírání turistické sezóny, tedy v sobotu 29. května, je vstupné po celý den (od 10 do 17 hodin) dobrovolné a kromě možnosti projít si interiér a exteriér kostela se v pravé poledne rozezní nově osazené zvony ve věži a v 16 hodin ze stejného místa nejen fanfáry na trubky zatroubí Monika Špinková a Vojtěch Hylský.

Noc kostelů

Kostel sv. Jakuba v Jakubu, stejně jako ostatní kostely ve správě Římskokatolické farnosti Kutná Hora – Sedlec, se tradičně otevřou i na Noc kostelů, tedy v pátek 28. května. Návštěvníci se tak mohou podívat do kostela sv. Vavřince v Církvici, sv. Vavřince na Kaňku a do sv. Bonifáce v Lochách.

V kostele sv. Štěpána v Malíně bude kromě otevřených dveří možné poslechnout si i chválící kolínskou kapelu Mise, a to od 19 hodin. Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele bude otevřena od 20 do 22 hodin.

Výjimečně bude ve večerních hodinách zpřístupněna i sedlecká kostnice. Do té ale bude nutné si zarezervovat místo na speciální večerní prohlídku, a to buď od 18, 19, nebo 20 hodin. Tématem prohlídek je oprava kostnice a během prohlídky bude možné nahlédnout i do aktuálně rekonstruované, běžně nepřístupné části dolní kaple.