/FOTO, VIDEO/ Silniční obchvat Církvice u Kutné Hory není v provozu ještě ani půl roku a už se ukázalo jeho slabé místo. Chybí totiž napojení čerpací stanice Tank Ono na novou silnici a čerpačka je tak přístupná pouze z obce. A tak, i když stavba za téměř půl miliardy odvedla z vesnice velkou část tranzitní dopravy, nadále do ní jezdí stovky aut kvůli tankování. Místní už sepsali petici a chtějí situaci řešit.

Obchvat obce za 450 milionů korun byl slavnostně otevřen loni v říjnu. Budoval se proto, aby Církvici po dlouhých letech konečně ulehčil od enormní dopravní zátěže na I/38. Jenže přes obec i nadále jezdí stovky aut a kamionů k nedaleké čerpačce. Jinudy se k ní totiž nedostanou.

My u té silnice žijeme

"Obci se díky obchvatu ulevilo, to nikdo nezpochybňuje. Proto ale nechápeme, proč sem mají dál jezdit auta kvůli tankování, když se od začátku počítalo s tím, že se Ono napojí na obchvat," vysvětluje Jakub Bilý ze sdružení ProCírkvice.

Každý řidič, který si chce na Ono natankovat musí totiž z obchvatu sjet do obce a po staré osmatřicítce dojet k čerpací stanici. Stejnou cestou se zase vrací zpátky na obchvat. Jiná možnost v tuto chvíli neexistuje, protože silnice k Ono je slepá a odbočovací i připojovací pruh z obchvatu zatím končí… v poli!

"My u té silnice žijeme a vidíme, kolik aut denně tudy projede. A ten provoz tu zůstane do doby dokud se nevybudují sjezdy. Ptáme se tedy, jaké jsou tu možnosti a jak se situace vyřeší ku prospěchu nás všech," uvádí jedna z iniciátorů petice Gabriela Výborná z již zmíněného sdružení. Právě tento spolek místních se teď snaží dostavbu přivaděčů prosadit.

Napojení čerpací stanice na nový obchvat je podle tiskové mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Niny Ledvinové zcela v režii čerpací stanice Tank Ono. "Součástí obchvatu jsou pouze jednostranný odbočovací a připojovací pruh, které byly dokončeny plně v souladu s dokumentací," konstatovala mluvčí s tím, že ŘSD jako investor už nenese žádnou zodpovědnost za to, jestli se tak stane nebo nikoli.

Šéf benzínek Tank Ono Jiří Ondra prý rozhořčení místních chápe, současně ale uvedl, že se záležitost měla řešit už při projektování stavby a ne až nyní. "Otázku napojení benzínky s námi nikdo za celou dobu neřešil, nebyli jsme přizváni ani jako účastníci k žádnému jednání. ŘSD vybudovalo obchvat, pro ně je to uzavřená věc a my v současnosti přístup máme, a to ten stávající," řekl Ondra s tím, že i kdyby se přivaděče dostaly na pořad dne, bude to běh na dlouhou trať. "Počítám, že by to byla otázka pěti až sedmi let, pokud vůbec," dodal.

Starosta Církvice Jiří Volenec už svolal schůzku se všemi účastníky, včetně Tank Ono a rozhořčeným občanům slíbil, že bude chtít jasné stanovisko. "Je potřeba se sejít za stolem. Mám přislíbeno, že toto jednání bude a proběhne," ubezpečil starosta. Jednání by se mělo uskutečnit ještě v březnu.

V případě, že by schůzka nebyla úspěšná, chystá se obec přijmout opatření a to formou represe. "V takovém případě budeme prosazovat omezení pro auta nad 3,5 tuny a například zúžení vozovky," upřesnil zastupitel Zdeněk Skřivánek. Doplnil, že to bude ale možné až ve chvíli, kdy silnice k čerpačce nebude silnicí I. třídy, ale ŘSD ji převede do správy obce.