„Bude proto podáno trestní oznámení na neznámého pachatele a současně požádáme o prošetření kamerového systému, který mohl před havárií zaznamenat v Čáslavi podezřelý pohyb cisteren,“ řekl Martin Horský, člen představenstva Vodohospodářské společnosti Vrchlice-Maleč (VHS), která čističku spravuje.

Havárie byla vodoprávnímu úřadu nahlášena ve středu 1. února v 7 hodin ráno a na jejím odstranění se pracovalo téměř deset hodin. Nejdůležitější bylo zabránit úniku kontaminované vody do Brslenky. Hasiči proto na šesti profilech toku okamžitě nainstalovali norné stěny.

Na místě zasahovala i policie, která asistovala při monitorování kanalizačního systému v celém areálu čističky a zároveň i při prověřování kanalizačních stok a přípojek od hlavních producentů průmyslových odpadních vod.

Šest hasičských jednotek

Na zásahu v areálu se podílelo šest hasičských jednotek. „V areálu čistírny odpadních vod zasahovali hasiči z Čáslavi, Kutné Hory a Kolína, dále dobrovolní hasiči Čáslav, Vrdy a Potěhy,“ uvedla mluvčí středočeských hasičů Dagmar Zemanová.

Podle informací VHS, která areál spravuje, si kontaminované odpadní vody všimli pracovníci čističky a zadrželi ji v dešťové nádrži o objemu 500 kubíků. Tím zabránili tomu nejhoršímu, tedy úniku nebezpečných látek do Brslenky.

Hasiči poté rozmístili absorpční válce pro případ, že by se dešťová nádrž naplnila a odpadní voda by začala protékat zasaženou čistírnou do říčky.

Nádrž začala přetékat

To se stalo přibližně dvě hodiny po poledni. V tu chvíli bylo nutné začít regulovat odtok odpadní vody do říčky. „Tehdy už bylo značné množství ropných látek odčerpáno a odtok byl vizuálně čistý,“ ujišťuje na webu VHS s tím, že pro odstranění ropných složek z vodních nádrží použili hasiči sorbent, zatímco v nádržích s biologickým kalem bylo nutné použít takzvané skimmry, což jsou zařízení na zachytávání nečistot.

Absorpční válce pro zachycení případných zbytků nebezpečných látek zůstanou na Brslence do pondělí 6. února. Poté bude sanace čističky ukončena. Odpad zlikviduje společnost AVE ve spalovně nebezpečných odpadů v Kralupech nad Vltavou.