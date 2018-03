Členům vlády se kraj ukáže z té horší stránky. Pomohou mu ministři?

Střední Čechy – Přesvědčovat ministry, že právě oni jsou těmi, kdo by mohl pomoci při řešení palčivých problémů Středočeského kraje, se ve středu 28. března chystají představitelé Středočeského kraje. O chystané návštěvě premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) i celé jeho vlády informovala na úterním setkání vedení kraje se starosty hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (rovněž ANO). Program chystané cesty po kraje zatím neupřesnila. Teprve se „dolaďuje“ s Úřadem vlády ČR.

Jisto má hejtmanka v tom, co ukazovat nechce: nebudou to ani sociální ústavy, které sama označila za krásné, ani nově postavené úseky silnic. Cílem je představit nejproblematičtější záležitosti. „Co nás trápí, kde potřebujeme pomoci,“ vysvětlila s dodatkem, že mnohé záležitosti se při pohledu z kraje jeví trochu jinak než z pražského centra. Podporu shora by kraj uvítal třeba v oblasti nakládání s komunálním odpadem po zákazu skládkování v roce 2024, při řešení problémů se suchem a zásobování regionu pitnou vodou (již je podle hejtmanství potřeba tlačit do některých částí kraje skrz Prahu); jednat by se mělo třeba i o dopravě či o silničních stavbách.

Obzvlášť zásadní je pro představitele kraje snaha o prosazení změny v rozpočtovém učení daní. Náměstek hejtmanky pro oblast financí a evropských fondů Gabriel Kovács (ANO) totiž dlouhodobě upozorňuje, že rozdělování výnosů z daní je citelně nespravedlivé a neodráží razantní nárůst počtu Středočechů – a kraj kvůli tomu ročně přichází o příjmy ve výši zhruba jedné miliardy. S masivním nárůstem počtu obyvatel souvislí také naléhavá potřeba budování školek a škol v oblasti kolem Prahy. I to je téma, které chce hejtmanka se členy vlády probírat. „Máme povinnost obcím pomoci, byť to asi není úplně naše záležitost,“ poznamenala Jermanová. Očekává, že z jednání by mohla vzejít pracovní skupina se zastoupením kraje a ministerstva financí, která by se snažila hledat řešení.

Starostové dostanou slovo



Pomoci ukázat ministrům, čemu by měli věnovat pozornost, mohou přijít i představitelé radnic, kteří se mají chuť svěřit se svými starostmi. „Doufám, že přijmete pozvání a sejdete se s členy vlády v Mělníce na obědě,“ oslovila hejtmanka účastníky setkání starostů. Deník pak ujistila, že tahle slova nebyla pronesena jen ze zdvořilosti: pozvání opravdu platí pro každého starostu, který projeví zájem. Všichni by prý měli členům vlády co říci: „Každá z 1140 obcí je specifická.“

Otázku, kam by se případná velká společnost v Mělníku vešla, prý Jermanová zatím neřešila – nicméně předpokládá, že setkání členů vlády s představiteli radnic by se mohlo odehrát třeba na zámku. „Oběd by měl rautovou formu,“ konstatovala. Masová účast v řadách představitelů obcí z jiných politických stran se však podle poznatků Deníku zřejmě zatím neplánuje: nemá prý velký smysl debatovat s ministry, kteří jsou vlastně na odchodu, nebo svou účastí vysílat signál k jednáním o nové vládě.