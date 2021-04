Záhadou a tématem dlouhých debat se staly v uplynulých dnech v Kutné Hoře podivné noční výbuchy, jejichž zvuk se v noci line městem. Rana připomínající detonaci se vždy ozve mezi 22. hodinou a půlnocí a je slyšet od Žižkova až po sídliště Šipší.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Co je jejich příčinou, ale stále známé není, záhadu prozatím neobjasnilo ani vedení města. „Vím o tom, už jsem byl na tento problém dotazován. Bydlím na Karlově, tam to slyšet není, ale budu to řešit s policií a dalšími orgány. Jediné, co mohu říci, že z Foxconnu to není,“ uvedl starosta Kutné Hory Josef Viktora (ANO).