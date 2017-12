Co zlomilo 'vaz' kutnohorskému starostovi?

Kutná Hora - Martin Starý (ZMĚNA) byl odvolán z postu starosty města Kutné Hory. Muž, který v posledních komunálních volbách od voličů získal největší počet preferenčních hlasů, opouští starostovské křeslo po třech letech. Pro jeho odvolání hlasovalo 14 z přítomných šestadvaceti zastupitelů. Proti hlasovalo 11 zastupitelů, jeden hlas byl neplatný. Hlasování tedy bylo poměrně těsné. Kdo mu tedy nakonec zlomil vaz?

Podle všeho to vypadá, že jednotný postup opozice ve spolupráci s hnutím ANO. A to i přesto, že Martin Hlavatý (ALTERNATIVA) se ze zdravotních důvodů jednání městských zastupitelů ani hlasování o odvolání neúčastnil. Právě spojení ŠANCE, KDU-ČSL, ALTERNATIVY a hnutí ANO vydá oněch 14 hlasů, které Martina Starého poslali pryč z funkce.

A to přitom za něj orodoval i klub KSČM, kdy bývalý tajemník městského úřadu Antonín Müller pronesl emotivní projev, ve kterém se mimo jiné zeptal přítomných zastupitelů, jak je možné, že zastupitelstvo nekonzultuje své kroky s městským výborem KSČM. Projev připomínající dobu hluboké totality dal jasně najevo, jak budou dva zastupitelé za KSČM hlasovat.

„V tajné volbě jsem pana starostu podpořila. Nejsem si vůbec jistá, že jeho odvolání povede k nějakému zklidnění na radnici. Navíc, než se nové vedení města sžije, uplyne zase nějaká doba a nelze začít jen tak s čistým stolem, někdo musí přijmout zodpovědnost za to, co se odehrálo,“ řekla Lenka Frankovicová (KSČM).

Pomyslným hřebíčkem do starostovy rakve byla ale také ne úplně jednotná Kutnohorská změna, domácí půda dnes již bývalého starosty Martina Starého. Zatímco Radim Fedorovič už dříve starostovi podporu avizoval, rebel se uvnitř uskupení znovu našel.

„Odvolání Martina Starého z pozice starosty byl připravený a dopředu dojednaný akt v režii některých zastupitelů. Uvedené důvody pro jeho odvolání byly plytké a zástupné. Šlo o cílený záměr se zcela jiným úmysly. A stačilo sledovat chování některých zastupitelů během úterního jednání, aby i hloupý pochopil, co se ve skutečnosti odehrává. Věřím, že to zaznamenali i občané Kutné Hory a svůj úsudek si udělají sami,“ řekl Václav Veselý (ZMĚNA).

Při početním výsledku, kdy 14 hlasů bylo pro odvolání, 11 proti a 1 hlas byl neplatný, se dá lehkou matematikou dopracovat k závěru, jak se kdo osobně zachoval. Jinými slovy, někdo z Kutnohorské změny či ČSSD starostu nepodpořil, respektive svůj hlas učinil neplatným. „Na otázku, zda zastupitelé Kutnohorské změny byli v podpoře Martina Starého jednotní, se obávám, že nemohu odpovědět zcela souhlasně,“ doplnil Veselý. Jeho slova pak vzápětí potvrdil i Martin Starý.

Důvody pro odvolání už dříve vyjádřili předkladatelé návrhu Josef Kraus (ANO), Jakub Obraz (ŠANCE), Jan Havlovic (ALTERNATIVA) a Karel Koubský st. (KDU-ČSL), kdy jako hlavní uvedli nedůvěru v osobu Martina Starého, stejně jako snahu zabránit dalším přešlapům v investiční oblasti.

„Myslím si, že změny, ke kterým došlo, pomohou stabilizovat situaci na radnici. Nový starosta i místostarosta mají velké životní zkušenosti a to k těmto funkcím jednoznačně patří. Snad díky tomu vymizí i různé osobní invektivy a výpady,“ uvedla kupříkladu Dana Vepřková (ŠANCE). Zároveň podotkla, že doufá, že nový starosta dostojí svého slibu a dojde k široké spolupráci napříč celým zastupitelstvem a opozice bude mít své zastoupení také v městské radě.

Naproti tomu odvolání Martina Starého jako příliš šťastné nevnímaní zastupitelé za ČSSD. „Těch pár měsíců před volbami to nelze vnímat jako šťastný krok. Navíc mi chybělo přesnější vyjádření těch, co ho navrhli, proč vlastně chtějí starostu odvolat. Ale věřím, že volič je rozumný a sám si to do příštích voleb vyhodnotí,“ řekl Jan Balham.