/FOTO, VIDEO, ROZHOVOR/ Kutnohorská čokoládovna manželů Pavla a Lady Bartošových slaví další triumf. V prestižní soutěži International Chocolate Awards, která se letos konala ve španělské Valencii, získaly jejich dvě čokolády s malinovicí a rumem zlatou a stříbrnou medaili. Uspěly v kategorii tmavá čokoláda s příchutí v konkurenci zhruba dvou tisíc vzorků. Obě jsou navíc naprostou novinkou a v prodeji budou již v nejbližší době.

Manželé Lada a Pavel Bartošovi. | Foto: se souhlasem Lady Bartošové

„Máme ohromnou radost, rádi experimentujeme, příprava této receptury trvala asi tři čtvrtě roku a samotná soutěž byla vlastně zkouškou toho, jestli při našich pokusech s čokoládou jdeme správným směrem. Ukázalo se, že jsme se vydali cestou, kterou oceňuje i široká odborná veřejnost,“ říká Lada Bartošová.

Lada Bartošová se usmívá a není divu. Na International Chocolate Awards Europe získala značka Lidka zlatou medaili za čokoládu s malinovicí. A aby toho nebylo málo, kutnohorská čokoláda posbírala i další ocenění.Zdroj: Deník/Jan Šmok

Takže do letošní soutěže jste šli s úplnou novinkou? Jaká byla konkurence?

Ano, jsou to čokolády, které ještě nejsou na prodej (ale již brzy budou, pozn.red) a jde o tmavou 70% čokoládu s tóny alkoholu. První vzorek, který jsme posílali, byl s malinovicí, ten získal zlatou medaili. Druhá čokoláda s rumem má stříbrnou. Obě čokolády navíc získaly cenu poroty za recepturu. Co se týče konkurence, tak soutěžilo cca 30 tisíc vzorků z různých států Evropy, Blízkého východu a Afriky, a to v 16 kategoriích. Naše čokoláda byla nakonec druhou nejlepší čokoládou z celé soutěže co do počtu bodů – přeskočil nás jen Ital Guido Castagna.

Jak jste přišli na nápad vyrábět čokoládu s alkoholem?

Ten nápad vznikl tuším loni v létě na Euro Bean festivalu v Německu, kam se každý rok sjíždějí malé čokoládovny z celého světa. Tam můžeš všechny ty čokolády ochutnávat a my tam narazili na jednu s ginem. Byla sice strašně sladká, i tak nás ale nadchla a my si řekli, že čokoláda s alkoholem je vlastně něco, co by nás bavilo dělat. To jsme ještě netušili, že výroba samotná má další veselé stránky.

Výroba čokolády Lidka v kutnohorské čokoládovně manželů Bartošových:



Zdroj: Youtube

Předpokládám správně, že ty veselé stránky souvisí přímo s alkoholovou příchutí?

Když se dělá čokoláda s alkoholem nepoužíváme žádné náhražky. Je tam skutečně alkohol. No a proces je takový, že vezmeš kakaové boby, upražíš je, odslupkuješ a ty odslupkované jádřince zvané nibsy maceruješ v alkoholu. A když chceš vědět, co se s boby děje a odklopíš pokličku, už to je jízda. Jako vedlejší produkt při výrobě vzniká macerát - kakaová malinovice, což je vlastně extrémně silný alkohol a nakopávač v jednom. Když jsem to ochutnala, měla jsem pocit, že mi to utrhne podrážky.

Jak dlouho trvalo, než jste se dopracovali k tomu konečnému výsledku, který pak putoval do soutěže?

Vývoj receptury trval několik měsíců. Začali jsme na ní pracovat loni v září, možná v říjnu, a až teď na jaře jsme se dopracovali k pocitu, že už víme, jak na to. Experimentovalo se s tím, kolik procent by měla mít čokoláda a kolika procentní má být alkohol, aby to bylo perfektně vyvážené. Na obě čokolády jsme použili kakaové boby z Maya Mountains z Belize, které jsou extra jemné, s ovocnými tóny a malinovici z jihočeské palírny. No a jedno ráno jsme takhle seděli v čokoládovně, před sebou jako svátost vysázené tři finální různěprocentní vzorky a rozhodovali se, který je ten správný. A opravdu všichni jsme se shodli na tom jednom.

Takže novinkou letošního léta bude čokoláda s alkoholem. Co máte za novinky v Muzeu čokolády?

Povedlo se nám získat z druhého konce republiky ohromnou reklamu na Lidku, respektive nápoj Bana-Koko a domníváme se, že autorkou ilustrace je kutnohorská malířka Marie Fischerová Kvěchová. Je to náš nejvzácnější exponát, protože známe částečně jeho historii, víme, jak se dostal k předchozímu vlastníkovi a jaký ten k němu měl vztah.

Autorkou na reklamu pro nápoj Bana-Koko je pravděpodobně kutnohorská malířka Marie Fischerová-Kvěchová.Zdroj: Deník/Jan Šmok

A prozradíte pozadí jeho příběhu?

Ten pán kdysi koupil chatičku a když ji vystěhovával, narazil na takový ten obraz s květinami ve zdobném rámu. Rám si samozřejmě chtěl nechat a jak z něj sundaval původní malbu objevila se pod ní stará reklama na Lidku. Když ji později musel prodat, narazil na nás a oslovil nás, jestli o reklamu máme zájem. Pro nás je cenná i proto, že k danému nápoji Bana-koko máme celou sérii propagačních předmětů. Díky tomuto kousku se nám ji podařilo rozšířit o opravdový unikát.

Jaký další sen, kromě zlaté medaile v celosvětovém kole soutěže, kam jste teď postoupili, byste si ráda splnila?

Chtěli bychom muzeum značky Lidka zvětšit a propojit s výrobou tak, aby byl celý proces transparentní. Tedy aby do výroby bylo vidět přímo z muzea. Ono vyrobit dobrou řemeslnou čokoládu není rychlý a jednoduchý proces. Za tím finálním produktem je spousta fyzické práce reálných lidí, která začíná už na plantážích a pokračuje celým výrobním procesem až do chvíle, kdy čokoládu někdo sní. Má svou cestu, kterou musí projít, než ta dobrota vznikne a myslím si, že když to budou moci návštěvníci vidět a cítit, že pak dokáží řemeslné čokolády více ocenit. Takže to je takový náš sen, ke kterému pořád směřujeme a doufáme, že k jeho realizaci v nejbližší době dojde.

Muzeum čokolády Lidka v Kutné Hoře na Komenského náměstí:



Zdroj: Youtube

Potěší vůbec ještě majitelku čokoládovny pozornost v podobě čokolády? No samozřejmě. Miluju spoustu českých malovýrobců, hrozně ráda je ochutnávám, protože vím, že jsou všichni výborní a svoji práci dělají dobře a s láskou. A miluju, když mi někdo přiveze čokoládu ze zahraničí. Jednak sbírám obaly a jednak ochutnávám, jak to dělá někdo jiný. Nikdy totiž nevíš, kdy potkáš nějakou chuť – nápad, který tě nadchne a inspiruje tak, že uděláš svoji čokoládu, která nadchne veřejnost a třeba vyhraje zlatou medaili.

TIP NA VÝLET: MUZEUM KUTNOHORSKÉ ČOKOLÁDY LIDKA

Zdroj: Deník/Jan ŠmokMalé soukromé muzeum založila parta partičkou nadšenců a milovníků čokolády na jaře roku 2016. Můžete si zde prohlédnout jedinečnou expozici věnovanou dějinám kutnohorské čokoládovny, která patřila před druhou světovou válkou k těm nejlepším na světě. Muzeum najdete na Komenského náměstí v Kutné Hoře. Otevřeno má denně 10.00 - 12.00/13.00 - 17.00 sedm dní v týdnu, včetně svátků. K muzeu patří i prodejna, kde si můžete nakoupi čokolády z domácí produkce a od vybraných výrobců z Česka.