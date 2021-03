Protože, zatímco v tom lepším případě si jeden z rodičů nějaký zdroj příjmu zachoval, druhý ne. Případná podpora z úřadu práce po půl roce končí, s kompenzacemi je to všelijaké. Úspory vyčerpány. Rodiny žijí z jednoho příjmu, ovšem náklady na domácnost a vše kolem zůstává. Navíc se o tom, jak dopadly, stydí mluvit.

Jednou z nich je i rodina čtyřicetileté Petry z Kutnohorska. Vysokoškolačka, která úspěšně provozovala kosmetické studio. S partnerem, který pracuje v pohostinství, mají dvě děti předškolního věku.

„Já vlastně ani nevím, co přesně bych k tomu řekla, strašně se stydím. Náš životní standard šel neuvěřitelně dolů. Studio mám zavřené prakticky rok, navíc si myslím, že spousta zákaznic se po skončení opatření ke mně ani nevrátí. Spousta salonů totiž jede načerno a zákazy neřeší. Těm, co jsou zavřené, tak přetáhne zákaznice,“ popisuje ustaraně žena.

Její partner prý před pandemií vydělával dobře, to už ale také není pravda. „Práci si sice udržel, ale všichni víme, jak to mají číšníci. Na pásce minimální mzdu a zbytek dostávali od zaměstnavatele na ruku. To teď není, chybí i dýška, což je také značná část příjmu číšníka,“ vysvětluje Petra.

Ta je teď s dětmi doma, partner chodí do práce ob den. „Zaplatíme nájem, něco zbude na jídlo. Hodně řešíme, jaké koupit, co je v akci. Děsím se chvíle, kdy vybouchne pračka nebo děti onemocní a budeme jim muset kupovat léky či vitamíny,“ říká o nelehké situaci matka od rodiny. Odhadovat, jak to s nimi bude do budoucna, si netroufá. O práci prý totiž může přijít i její partner, pokud restaurace, ve které pracuje, pandemii nepřežije.

S novým modelem žadatelů už pracují také různé nadace a neziskové organizace. Kupříkladu Patron dětí, charitativní projekt Nadace Sirius, nyní znovu nabízí potravinové balíky těm nejohroženějším rodinám, podobně jako loni na jaře. Některé rodiny se prý ekonomicky propadají stále níž.

„My se setkáváme s takovými, kterým korona osud zkomplikovala zásadně,“ uvedla ředitelka Patrona dětí Edita Mrkousová. Do budoucna se podle ní bude muset otevřít téma jednopříjmových rodin, které prokazatelně covid zcela zruinoval.

„Jejich ekonomický restart nebude vůbec jednoduchý a kdo ví, zda se někdy dostanou z dluhových pastí, kam je koronavirová krize zatáhla. Sociální průzkumy na jejich počet pochopitelně neexistují. Matoucí je, že tyto „dočasné“ covidové samoživitele na první pohled nepoznáte. Jde vzděláním a mentalitou o střední třídu. Nejsou pasivní. Hledají si zaměstnání, bojují, ale peníze jim prostě došly,“ dodala ředitelka.

Podle dostupných dat z úřadu práce se zvyšuje také nezaměstnanost. Za únor dosahovala na okrese Kutná Hora čtyř procent, což odpovídá 2043 uchazečům o zaměstnání (republikový průměr je 4,3 procenta). V únoru 2020 bylo v kutnohorském okrese 3,3 procenta nezaměstnaných, tedy 1713 uchazečů o práci.

Co je potravinový balík



Obsah balíku, o který si mohou rodiny žádat, je sestaven z praktického pohledu hospodyněk. Tak, aby obsahoval jak základní potraviny, ze kterých může rodina pohodlně nějakou dobu vařit, tak základní hygienické potřeby, prací prášek, prostředky na mytí nádobí.



„Balík ekonomickou situaci domácnosti pochopitelně trvale neřeší. Je ale záchrannou brzdou, poslední bariérou před pádem do pasti dluhů a jiných velkých nepříjemností. Hodnota balíku 3000 korun může dokázat, že se rodina nezpozdí se splátkou, nevezme si další půjčku. Balík jim dá ještě trochu času při hledání řešení své situace. Tím se hodnota pomoci navyšuje. Byla bych ráda, kdyby se rodiče nestyděli o pomoc požádat,“ říká Edita Mrkousová.