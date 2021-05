Čtvrtý vyhazov snad už ne. Městská nemocnice Čáslav se možná dočká peněz z kraje

Pětadvacet milionů pro nemocnice nespadající pod Středočeský krajský úřad. Vypsání takového dotačního programu doporučila krajská rada zastupitelům. Peníze by zařízení mohly využít na pořízení přístrojového vybavení či výstavbu nebo rekonstrukci objektů. Mezi instituce, které by se o tyto dotace mohly ucházet, patří i Městská nemocnice Čáslav. Co na krok krajských radních říká její vedení?

Ředitel Městské nemocnice v Čáslavi Rudolf Bubla. | Foto: DENÍK/Hana Kratochvílová

„Vím o tom zatím jen krátce a bez podrobností, neznám, jaké budou podmínky. Budeme-li je ale splňovat, určitě toho využijeme,“ uvedl ředitel čáslavské nemocnice Rudolf Bubla. Ještě před vlnou covidu jednalo vedení nemocnice a města s tehdejším vedením krajského úřadu o finanční pomoci právě pro nekrajské nemocnice. Až 500 lidí denně. Očkovací centrum v Kutné Hoře zahájilo oficiálně provoz Přečíst článek › „Bylo nás takto spojených šest nemocnic. Vyhodili nás celkem třikrát, vždy měli argumenty, proč to nejde. S paní hejtmankou Peckovou jsem o tomto hovořil ještě před volbami a ona celkem zřetelně uznávala, že i nekrajské nemocnice mají legitimní nárok na příspěvek, a pokud ve volbách uspěje, bude se to snažit realizovat,“ doplnil Bubla.

