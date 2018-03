Cvičit chodí v první části roku víc lidí, často nevydrží

Kutnohorsko – Zejména lidé bojující s nadváhou se vždy prvních pár měsíců v roce snaží zhubnout a začnou navštěvovat fitness centra. Jinak tomu není ani na Kutnohorsku, kde touto dobou vždy zájem o osobní trenéry roste. „Každoročně je po novém roce nárůst lidí ve fitness centru o patnáct až dvacet procent vyšší,“ potvrdil Jiří Dejmal z Fitness centra Kutná Hora.

Lidé začínají chodit hned zkraje ledna, někteří z nich vydrží cvičit pouze první měsíc, jiní o něco déle. „Druhá vlna začátečníků pak dorazí do fitness center, když vysvitne první sluníčko,“ podotkl Dejmal. On sám provozuje i fitness centrum v Čáslavi, tam je prý více cvičících než v Kutné Hoře. „Řekl bych, že je to hlavně tím, že tam provozujeme fitness centrum rok, tady jsme již osm let. Je to tam nové, lidé se více snaží a chodí pravidelně,“ doplnil trenér.

Kdo se rozhodne se svou postavou něco dělat, měl by po příchodu do fitness centra vyhledat nejdříve osobního trenéra. „Kdo není zvyklý cvičit, s osobním trenérem si ušetří spoustu času, protože mu poradí,“ řekl Dejmal. Pokud chce nováček, aby byly výsledky vidět už po pár týdnech, je důležité navštěvovat centrum třikrát až čtyřikrát týdně. Pokud má ale návštěvník fitness centra v průběhu týdne ještě jiné aktivity, stačí docházet třeba jen dvakrát týdně. Nejdůležitější je ale upravit stravu. „Ta totiž představuje sedmdesát procent,“ zdůraznil Dejmal.

Jedním z osobních trenérů na Kutnohorsku je Filip Martínek. Této kariéře se věnuje tři roky. „Je důležité kromě cvičení striktně dodržovat stravu. Pokud bude jíst můj klient zdravě, ale bude pít například stále sladké nápoje nebo pít o každém víkendu alkohol ve větším množství, je zbytečné cvičit,“ řekl osobní trenér, který má v současné době plné ruce práce.

„Někteří lidé si začínají individuální hodiny na leden a únor zařizovat už v listopadu a prosinci, protože se už delší dobu odhodlávají, že začnou cvičit,“ dodal s tím, že je to určitě lepší. Nikdy prý není pozdě začít. „Nejdůležitější je chtít a hlavně to nevzdávat, když není výsledek vidět hned po druhém nebo třetím týdnu cvičení,“ dodal Martínek.

V letošním roce se odhodlala změnit svůj styl život například Martina Slováčková z Kutné Hory. „Přijde mi trochu jako klišé dávat si předsevzetí. S kamarádkou jsem se ale vsadila, a tak jsem do toho nakonec šla,“ řekla. První týdny pro ni byly velmi krušné. „Byla jsem zvyklá sladit si čaj, kávu a pít šťávu. Všechno jsem to musela vyměnit za neslazené nápoje a úplně nejlepší je pít vodu,“ popsala. Cvičení ale nakonec nevzdala a pokračuje dál. „Koupila jsem si permanentku, což mě motivovalo už jenom z toho důvodu, že jsem za to dala poměrně velké peníze a byla by škoda, aby propadla,“ doplnila s tím, že za dva měsíce zhubla čtyři kila, což považuje za velký úspěch. „Konečně se obléknu do velikosti M, dříve jsem nosila XL a L, ještě bych ale chtěla zhubnout dalších deset kilo,“ dodala.