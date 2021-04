„Cyklostezka ještě nebyla zkolaudována, to je naplánováno až v dubnu. Zbývají ještě nějaké úpravy a nedodělky, mlat se ještě bude hutnit,“ uvedl místostarosta města Vít Šnajdr (Piráti) s tím, že některé části bude nutné u zhotovitele reklamovat.

Povrch cyklostezky tvoří z části mlat a z části asfalt. „Pokud někdo namítá, že nemůže jezdit po mlatu na inlinech, tak to má pravdu. Stezka není projektována jako inline dráha, ale jako cyklostezka, takže mlatový povrch je přípustný,“ doplnila místostarostka Kutné Hory Silvia Doušová.

Navíc právě kombinace povrchů zabránila většímu kácení stromů. „Pokud by byl asfalt po celé délce, bylo by to na úkor dalšího kácení stromů, proto byla naprojektována varianta asfalt a mlat,“ doplnila Doušová.

Loni bylo kvůli cyklostezce, jejíž výstavba vyšla na 14 milionů korun, pokáceno více než 30 stromů. Počítá se s náhradní výstavbou, referent Technického oddělení Městského úřadu Kutná Hora Milan Šesták už dříve uvedl, že mnohé stromy byly ve špatném zdravotním stavu a musely by být bez ohledu na cyklostezku pokáceny co nejdříve.

Cyklostezka mezi městským nádražím a sedleckou zastávkou vzniká jako druhá etapa, první byla zrealizována v lokalitě Sedlec – Kaňk a její součástí je i chodník. Projekt započala již bývalá radnice.