Kutná Hora – Jednodenní zájezdy na hory pro milovníky lyžování i snowboardingu tradičně pořádá cykloturistický kroužek při turistickém oddílu Kutná Hora. Zájezdy jsou určené nejen pro členy kroužku, ale i pro zájemce z řad veřejnosti.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Michal Fanta

Zájezdy se uskuteční ve třech sobotních termínech a cílem lyžařů bude v každém termínu jiné místo. První zájezd se koná 26. ledna a autobus vyjede směrem do Krkonoš, kde budou účastníci zájezdu brázdit sjezdovky v Janských Lázních. Jizerské hory a skiareál v Hraběticích jsou na programu druhého zájezdu 9. února. Poslední zájezd je naplánovaný na 23. února, kdy se pojede opět do Krkonoš, tentokrát ale do Horních Mísečků.

Z Kutné Hory se bude odjíždět vždy v 6.30 od supermarketu u autobusového nádraží. Nastoupit lze také v Kolíně, a sice v 6.45 na zastávce autobusu u prodejny zahradní techniky, nebo na Zálabí. Každý, kdo se chce zájezdu zúčastnit, se nahlásí Lence Podolákové zasláním e-mailu na adresu l.podol@seznam.cz.