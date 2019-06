Další radar v Kutné Hoře? Zřejmě v Kouřimské ulici

Kutná Hora – Vedení města uvažuje o umístění nového úsekového radaru v Kutné Hoře. Dalším měřeným úsekem, který by měl zpomalit provoz ve městě, je Kouřimská ulice. Bič na milovníky rychlé jízdy by mohl být na silnici vedoucí na obec Přítoky umístěn do konce tohoto roku.

„Doporučení na umístění úsekového radaru v Kouřimské ulici vzešel od bezpečnostní komise," uvedl starosta Kutné Hory Josef Viktora (ANO 2011) s tím, že konkrétním návrhem se teprve rada bude zabývat. Dalším místem, kam by podle bezpečnostní komise bylo vhodné úsekový radar umístit, je ulice Masarykova. „Jedním z možných řešení je i to, že by se radary v těchto ulicích střídaly. Problém s rychlostí je v Masarykově ulici zejména v noci, kdy se zde i údajně pořádají závody," vysvětlil Viktora. S novým úsekovým radarem bude pravděpodobně nutné znovu navýšit počet zaměstnanců na Odboru dopravy Městského úřadu Kutná Hora. „Máme řádově kolem osmi set padesáti případů překročení rychlosti za měsíc, z nichž zhruba sto padesát je třeba řešit ve správním řízení," doplnil Viktora. Kutná Hora už jeden úsekový radar na svém území má. Instalován byl v Malíně po otevření zdejšího nadjezdu, do městské kasy už přinesl za dobu půlročního fungování kolem dvou milionů korun. Radar v Malíně přitom vzbuzuje rozporuplné reakce. Zatímco řidiči z něj nadšení nejsou a často lamentují, že dostanou pokutu už za jízdu při rychlosti 53 kilometrů v hodině, místní radar kvitují s tím, že se doprava v místě zklidnila.

Autor: Hana Kratochvílová