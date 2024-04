/VIDEO, FOTOGALERIE/ Na Palackého náměstí v Kutné Hoře se v úterním podvečeru konala romská demonstrace. Byla reakcí na incident mezi několika muži, k němuž došlo poslední dubnovou neděli před jedním z kutnohorských podniků. Na místě byli policisté včetně antikonfliktního týmu. Následoval průvod Romů městem.

O incidentu, který se měl odehrát mezi Romem a Ukrajinci, hovořil pořadatel demonstrace Jan Červeňák jako o napadení ze strany cizinců. Setkání na náměstí, vrcholící pochodem do Masarykovy ulice, bylo podle něho nesouhlasem Romů s okolnostmi nedělní události.

Policie se případem zabývá. „Potvrzuji potyčku mezi dvěma muži, ke které došlo v neděli večer před jedním z podniků v Kutné Hoře. Věc je v šetření,“ řekl Deníku bez dalších podrobností policejní mluvčí Pavel Truxa.

Na demonstraci padla i ostrá slova. „Jestli ještě jednou někdo ukrajinské národnosti napadne Roma, bereme to do svých rukou,“ prohlásil po prvních pár minutách do megafonu Červeňák. V dalších projevech zazněly například urážky českého premiéra nebo provolání slávy Rusku. Došlo i na výzvu k založení romské domobrany.

Po zahájení demonstrace před osmnáctou hodinou bylo na místě asi sto lidí, většinou mladých. Pořadatelé předpokládali, že jejich počet ještě výrazně vzroste, dokonce hovořili až o patnácti stech demonstrantech. Dorazit podle nich měli z mnoha míst, například ze Sokolova. Nakonec ale bylo na náměstí podle odhadu policie zhruba sto padesát lidí.

Přibližně půl hodiny po zahájení demonstrace se Romové vydali na cestu městem. Ulicemi, kterými průvod procházel, se rozléhala hesla, například vyzývající Ukrajince k návratu domů. Při zastávce u domu v Řehákově ulici, kde žijí Ukrajinci, dav skandoval pojďte ven. Policisté situaci uklidňovali.

Vedoucí odboru služby pořádkové policie Jan Štáf demonstranty ujistil, že policie dělá vše k vyšetření nedělního incidentu.

Záhy byla demonstrace účastníky ukončena a zhruba po hodině od zahájení se rozcházeli domů.

Radnice na facebookovém profilu města před demonstrací zveřejnila výzvy, aby se lidé zdrželi šíření projevů nenávisti a aby zvážili, zda je nezbytné se v místech akce pohybovat. Okolí bylo vylidněné, ovšem stejně jako kterýkoli jiný všední podvečer.