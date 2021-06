S otevřením vnitřního bazénu i sauny počítají v Kutné Hoře. „Určitě s tím počítáme, od pátku intenzivně pracujeme na přípravě areálu tak, abychom mohli otevřít co možná nejdříve. Je třeba upravit vodu a zázemí tak, aby se u nás návštěvníci cítili bezpečně. To rozhodnutí přišlo poměrně narychlo,“ uvedla ekonomka TJ Sparta Kutná Hora Jana Melšová.

Plovárna se podle ní na otevření zatím nechystá. „Je to hlavně kvůli špatnému počasí, které koupání venku nepřeje. Ale intenzivně připravujeme oba areály, abychom ve chvíli, kdy začne být konečně teplo, mohli plovárnu hned otevřít. Věříme, že nám návštěvníci obou bazénů zůstanou věrní a my budeme moct dál fungovat v běžném režimu,“ dodala Jana Melšová.

Podobně je tomu v Městských lázní v Čáslavi, kde je tak rychlé rozhodnutí o otevření vnitřních bazénů překvapilo. Čas na rozmyšlenou si dali do pondělí.

„To bychom chtěli rozhodnout, zda se vnitřní bazén ještě vyplatí otevřít. Všechny nás to rozhodnutí překvapilo, už jsme to nečekali, je to hodně narychlo. Letní plovárna se na prázdninové měsíce určitě otevře, pokud otevřeme vnitřní bazén, tak na jeho přípravu, která souvisí hlavně s rozbory vody, potřebujeme 10 dní. Pokud otevřeme, pak i s parní lázní, sauna bude zatím mimo provoz,“ uvedl jednatel společnosti Čáslavská servisní Jan Dobřický, která spravuje celý sportovní areál ve Vodrantech.

Po dlouhých měsících smějí otevřít také vnitřní prostory restaurací. Ty své hosty netrpělivě vyhlížejí i s ohledem na chladném počasí, které letním zahrádkám příliš nepřeje. Majitelé i hosté ale budou muset dodržovat vládou daná epidemiologická opatření, počet hostů bude omezen na počet míst k sezení.

Konkrétně u jednoho stolu mohou sedět maximálně 4 lidé a v restauraci nesmí být více lidí, než kolik je míst k sezení. Mezi stoly jsou povinné 1,5 metrové rozestupy a hosté se také neobejdou bez potřebné dokumentu, který prokazuje negativní test či certifikát o prodělané nemoci nebo očkování. Pro restaurace je rovněž povolený samotest.

Pokud hosté nebudou konzumovat, musejí mít nasazenou ochranu dýchacích cest. Na kontroly se také nadále chystají hygienici.

„Od 17. do 28. května bylo na Kutnohorsku provedeno celkem 9 kontrol provozoven stravovacích služeb, které mají předzahrádky. V rámci toho bylo zkontrolováno 11 fyzických osob a neudělili jsme žádnou sankci ani napomenutí. Vzhledem k nepříznivému počasí nejsou zahrádky restaurací příliš hojně navštěvovány,“ uvedla mluvčí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Dana Šalamunová s tím, že co se týká frekvence, držíme se zaměstnanci kontrolního plánu a chodí na podněty občanů, takže kontrol hygienici provádí dostatek.